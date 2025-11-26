A prisión uno de los dos autores de robos de coches, supermercados y casas en Rioseco y Villabrágima

Vehículo de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

VALLADOLID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido e investigación a dos personas, un varón y una mujer residentes en Valladolid, como presuntos autores de ocho delitos cometidos en las localidades de Medina de Rioseco y Villabrágima.

Las investigaciones se iniciaron a finales de octubre, tras la interposición de varias denuncias por diversos delitos y un aviso al 062 que alertaba de la usurpación de una vivienda, en las localidades de Medina de Rioseco y Villabrágima, señala el Instituto Armado a través de un comunicado.

La Guardia Civil tras tener conocimiento desplegó un dispositivo de vigilancia en las zonas afectadas, y tras realizar diversas gestiones de investigación y seguimiento en las localidades afectadas, logró identificar a los presuntos autores de los hechos, un varón y una mujer afincados en Valladolid.

Finalizada la fase de investigación, se procedió, a la detención e investigación como supuestos autores de los hechos delictivos investigados, ingresando uno de los autores en el Centro Penitenciario.

A los detenidos se les imputan delitos de robo con fuerza, hurto de vehículo, hurtos en establecimiento comercial, usurpación de inmueble, lesiones y daños materiales.

Entre los hechos más relevantes destaca el hurto de vehículo en Villabrágima, que posteriormente apareció calcinado; otro hurto en un supermercado de Medina de Rioseco; la usurpación de una vivienda en una urbanización de Medina de Rioseco, donde ocasionaron daños materiales o el robo con fuerza en un establecimiento hotelero de Medina de Rioseco donde los autores se encontraban hospedados.

Para el "éxito" de esta Operación ha resultado clave la colaboración ciudadana, y de Policía Local de Medina de Rioseco, que ha permitido obtener información vital para el esclarecimiento de los hechos. La Guardia Civil ha instruido las diligencias que fueron entregadas en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Medina de Rioseco, concluye el comunicado.