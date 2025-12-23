A prisión un hombre detenido en Valladolid tras intervenir en su domicilio más de cuatro kilos de droga

A prisión un hombre detenido en Valladolid con más de cuatro kilos de droga y 12.000 euros en efectivo en su vivienda - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un hombre como presunto autor de un delito de tráfico de drogas en cuyo domicilio se incautaron más de cuatro kilos de droga, 12.060 euros en efectivo y numerosos útiles para la preparación y distribución de dosis.

La detención se produjo en el marco de la Operación 'Vilma', en la que agentes policiales llevaron a cabo una investigación dirigida a la identificación y detención de un varón presuntamente dedicado a la distribución de sustancias estupefacientes desde su domicilio.

En concreto, en el registro de su domicilio se incautaron 44.5 gramos de cocaína, 77,8 gramos de speed, 9,01 gramos de MDMA, 6 pastillas de éxtasis, 2.378 gramos de hachís y 1.506 gramos de marihuana, cuyo valor en el mercado ilícito, según las tablas de la Oficina Central Nacional de Estupefacientes para el segundo semestre del 2025 ascendería a 35.674,86 euros.

También se intervinieron 12.060 euros en efectivo y numerosos útiles para la preparación y distribución de dosis como un rollo de alambre verde, recortes de bolsas de plástico y otros elementos empleados para la elaboración de las papelinas.

Las sustancias intervenidas en distintas actas de aprehensión fueron sometidas a la prueba de drogas en dependencias policiales, que arrojó un resultado positivo a diferentes sustancias.

A la vista de estos indicios, se estableció un dispositivo policial para proceder a la detención del principal investigado y a la práctica de la diligencia de entrada y registro en su domicilio, actuación que se llevó a cabo a las 10.30 horas del pasado día 18 de diciembre.

Durante el dispositivo de vigilancia, los agentes observaron cómo al domicilio del investigado acudían diversas personas, principalmente en vehículo, que estacionaban en las inmediaciones.

Tras llamar al interfono y acceder al portal, permanecían en el interior del inmueble apenas unos minutos y abandonaban posteriormente el lugar con una actitud "nerviosa y vigilante", han informado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Las actas de aprehensión posteriores confirmaron que, tras estos contactos, los compradores portaban envoltorios de cocaína y hachís, ya que los paquetes de cocaína presentaban un patrón común "muy característico" al ser bolsas de plástico blanco anudadas con alambre de jardinería de color verde.

En el registro domiciliario se intervino precisamente un rollo de alambre de jardinería verde, así como recortes de bolsas de plástico utilizado para la confección de estos envoltorios, coincidente con los intervenidos a los compradores.

MEDIDAS DE SEGURIDAD DEL INVESTIGADO

La Policía Nacional ha detallado que el detenido adoptaba numerosas medidas de seguridad o 'contravigilancias' que consistían en observar detenidamente a personas y vehículos en las inmediaciones antes de entrar o salir del portal.

En otras ocasiones, aprovechaba los paseos con su perro para realizar amplias comprobaciones del entorno en las que se detenía en esquinas y efectuaba continuos giros de cabeza.

El varón fue detenido como presunto autor de un delito de tráfico de drogas y tras ponerlo a disposición de la autoridad judicial fue inmediatamente ingresado en prisión.