A prisión un joven de Valladolid que se hizo pasar por un alumno para conseguir imágenes sexuales de un menor

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VALLADOLID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

Un joven ha ingresado en prisión tras haber sido detenido en Valladolid como presunto autor de un delito de corrupción de menores tras haberse hecho pasar por alumno de un instituto para intentar convencer a un menor, residente en Málaga, de que compartiera imágenes de sus genitales a través de videollamada y mostrarle a la víctima sus propios genitales.

Los hechos fueron denunciados en las dependencias de la Comisaría Provincial de Málaga el pasado día 16 por un menor de 14 años acompañado de su madre.

En la denuncia interpuesta daban cuenta de cómo una persona desconocida que se hizo pasar por un alumno del mismo instituto que la víctima contactó con él a través de una aplicación de mensajería instantánea.

En sucesivas conversaciones esta persona puso en práctica tretas para ganarse la confianza de la víctima, para rápidamente orientar el tono de las conversaciones a aspectos sexuales, según han informado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Con mucha insistencia el presunto autor instaba al menor a que compartiera imágenes de sus genitales a través de video llamada, mostrándole a la víctima sus propios genitales.

Este comportamiento delictivo se conoce como 'child grooming' y consiste en que el delincuente a través de técnicas de ingeniería social, se hace pasar por un menor del entorno de la víctima y le engaña para obtener imágenes de carácter sexual para su disfrute o difusión a terceros.

En cuanto se tuvo conocimiento de lo ocurrido se inició la investigación por parte de los agentes de la Policía Nacional, que permitió determinar la identidad del presunto autor, un vecino de Valladolid.

Inmediatamente los hechos y la identidad del hombre se pusieron en conocimiento de los agentes de la Comisaría Provincial de Policía Nacional de Valladolid.

Se da la circunstancia de que el presunto autor había sido detenido en Valladolid en junio de 2023 y diciembre de 2025 por sendos delitos de corrupción de menores.

Por todo esto, en la mañana del día 28 de abril agentes de Policía Nacional procedieron a la detención del joven como presunto autor de un delito de corrupción de menores y fue trasladado a dependencias policiales para su custodia.

Tras poner en conocimiento del juez el atestado policial instruido en Málaga y pasar a su disposición el detenido, la autoridad judicial competente ha decretado su inmediato ingreso en prisión.