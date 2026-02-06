La producción industrial subió un 6,2 por ciento en 2025 en CyL, segundo mejor dato del país

Archivo - Una fábrica de Renault - RENAULT - Archivo

CyL anotó el mayor incremento de la producción industrial en términos interanuales, con un 24,8 por ciento más VALLADOLID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) de Castilla y León subió una media del 6,2 por ciento en 2025, casi cinco puntos más que en España donde creció un 1,3 por ciento con lo que encadenó en este caso dos años de ascensos después del aumento del 0,7 por ciento experimentado en 2024, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Castilla y León ha anotado el segundo mejor dato en la evolución de la media de la producción del país que lideró Andalucía, con el 8,8 por ciento, mientras que Comunidad Foral de Navarra anotó el mayor descenso (-2,6 por ciento).

En total, diez comunidades autónomas elevaron en 2025 su producción industrial, cinco la recortaron y dos, Madrid y Extremadura, no experimentación variación.

A nivel nacional, el repunte de 2025 es el mejor dato de este indicador desde 2022, cuando se incrementó un 2,3 por ciento, aunque queda lejos del aumento del 7,1 por ciento de 2021, año atípico por la vuelta a la normalidad tras el fin de las restricciones frente a la pandemia.

Por otro lado, en el último mes de 2025 la producción industrial se incrementó un 24,8 por ciento en comparación con diciembre de 2024, el mejor dato del país donde aumentó un 2,8 por ciento, una tasa seis décimas superior a la de noviembre. La tasa anual de la producción industrial aumentó en diciembre respecto al mismo mes de 2024 en ocho comunidades autónomas y disminuyó en las otras nueve.