PSOE critica que Vox mantuviese el mitin de Valladolid tras el accidente y Pollán responde: la "corrupción mata"

VALLADOLID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La procuradora socialista Nuria Rubio ha acusado este martes a Vox de "hacer campaña" electoral con el dolor y la tragedia de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo) y ha criticado expresamente que el presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, mantuviese el mitin del miércoles en Valladolid.

"Mientras las víctimas aún estaban desaparecidas, mientras las familias estaban esperando noticias, ustedes estaban de mitin en Valladolid, y no solo eso, sino que fueron a reventar el minuto de silencio que estaba convocado de forma institucional en la puerta del Ayuntamiento", ha afeado en concreto Nuria Rubio que ha recordado que todos los partidos políticos, salvo Vox, suspendieron su actividad durante el luto decretado.

Rubio ha advertido a los de Vox de que han quedado "más que retratados" con su decisión de mantener la campaña electoral tras la tragedia de Urda. La socialista ha insistido en reprochar que cuando el país estaba de luto los de Vox "se montan una fiesta" y ha lamentado que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, vaya a sostener a los de Vox en la Junta. "Ya sabemos que está dispuesto a tragar con todo con tal de mantenerse en el poder", ha concluido.

Por su parte, el vicepresidente primero de la Junta ha respondido a la socialista: "La corrupción mata". "De haberse preocupado de gobernar en lugar de planificar la liquidación de jueces, contratar señoritas y amigos de compañía en infraestructuras claves, tuitear enloquecidamente o esquilmar los recursos del Estado, tragedias como las que hemos vivido probablemente solamente serían una mala pesadilla", ha aseverado el de Vox.

Carlos Pollán ha advertido además de que "más pronto que tarde" los socialistas tendrán que rendir cuentas ante las urnas y ante la justicia y ha aclarado que mientras tanto su partido seguirá con su trabajo en la Junta de Castilla y León.