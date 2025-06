El PSOE reclama a Carnero que este jueves en la SVAV apruebe los pasos de Ariza y "no ponga palos en las ruedas"

VALLADOLID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid, Pedro Herrero, ha reclamado este miércoles al alcalde de la ciudad, el 'popular' Jesús Julio Carnero, que en la reunión prevista este jueves del Consejo de Administración de Valladolid Alta Velocidad acepte la aprobación de los tres nuevos pasos en el entorno de la antigua vía de Ariza y "no ponga palos en las ruedas".

El representante del PSOE ha atendido a los medios de comunicación en el parque de Las Norias, junto a la pasarela peatonal construida en 2007 ante la obligación de clausurar el paso a nivel existente en esa zona por el inicio de los servicios de alta velocidad entre Madrid y Valladolid.

Pedro Herrero ha considerado que la este jueves será un "gran día" para la ciudad porque interpreta que en la reunión de la SVAV se va a decidir la "movilidad del futuro" en Valladolid, pues ha dado por hecho que en el encuentro se someterán a aprobación la licitación de tres pasos bajo las vías en el entorno de Ariza.

El presupuesto de las tres actuaciones alcanza los 21,4 millones de euros.

El paso más importante de los tres unirá el entorno de la Ciudad de la Comunicación (calles Adolfo Suárez y Boston) con la calle Hípica y creará una nueva conexión directa entre Delicias y el paseo de Zorrilla, con la previsión de un carril por sentido para vehículos.

Como aseguran fuentes socialistas en un comunicado recogido por Europa Press, "a fecha de hoy, para llegar desde el cruce del Paseo de Farnesio con la carretera de Madrid hasta el paseo de Zorrilla a la altura de El Corte Inglés se deben recorrer 1,7 kilómetros por Arco de Ladrillo y Puente Colgante, en un trazado que, según los cálculos de Google Maps, puede suponer 6 minutos de recorrido en coche".

Sin embargo, con el paso que se proyecta en esta zona, presupuestado en unos 10 millones de euros, la salida por la Ciudad de la Comunicación hacia la calle Hípica convierte ese trayecto en "una línea recta de 800 metros", reduce la distancia a la mitad y el tiempo de viaje se recortaría "de manera ostensible".

Las otras dos conexiones serán para peatones y ciclistas. El que se situará entre la avenida de Irún y la prolongación de la calle Guadalajara tendrá marco de 5 metros de anchura y rampas de acceso "amplias y abiertas", para peatones y bicis.

Con un presupuesto de 5,2 millones de euros, según el PSOE municipal servirá como conexión entre las calles Gabilondo y Álvarez Taladriz con el edificio de la Tesorería General de la Seguridad Social, en la calle Boston y junto a la nueva plaza de la Ciudad de la Comunicación.

El otro paso inferior, también tendrá 5 metros de anchura y rampas de acceso amplias para peatones y ciclistas en la prolongación del Camino de la Esperanza, junto a la Plaza del Crepúsculo, y acceso al parque de las Norias. El presupuesto de esta obra, que sustituiría a la pasarela actual, que Herrero ha definido como "infame", asciende a los 6,2 millones de euros.

"No sería más que aprobar lo que está previsto desde 2017 en el convenio de integración ferroviaria", ha apostillado Herrero, que ha pedido al alcalde de la ciudad que "no evite este paso transcedental en la movilidad ya no solo para los vecinos que viven en Delicias, la nueva zona de los Cuarteles, la Ciudad de la Comunicación, La Farola, La Rubia, Cuatro de Marzo y el entorno del Paseo de Zorrilla, sino para cualquier persona" que se podrá beneficiar de moverse por estas nuevas conexiones.

La licitación de los tres pasos, ha reiterado, debe ser aprobada mañana jueves en la reunión del Consejo de Administración de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, de la que forman parte el Ministerio de Transportes (a través de Renfe y ADIF), el Ayuntamiento de Valladolid y la Junta de Castilla y León.

Por ello insiste en reclamar a Carnero que "no consume su boicot y su parálisis" a los pasos de integración, al tiempo que sea "razonable" y "abandone la estrategia partidista que hasta la fecha ha tenido" con el "callejón sin salida" del soterramiento.

Herrero ha recordado que hace unos meses el alcalde "ya no tiene excusa" porque ha apoyado otros proyectos de la integración, como el de Unión con Pelícano aprobado en marzo.