Renfe amplía 60 días el periodo de validez de los abonos de los viajeros de los servicios Avant

Sigue aplicando un nuevo plan de transporte con una oferta reducida de servicios

Renfe ha flexibilizado las condiciones posventa de los abonos que utilizan los viajeros de los servicios de Cercanías (ancho ibérico y ancho métrico), Media Distancia Convencional (ancho ibérico y ancho métrico) y Avant, a causa de la situación especial de movilidad que se está produciendo estas fechas.

Estas medidas afectan de manera especial a los viajeros de los servicios Avant que utilizan estos trenes para viajar entre Valladolid, Segovia y Madrid.

La empresa pública ha ampliado en 60 días el periodo de validez de los abonos que utilizan los viajeros de los servicios Avant (Abono Tarjeta Plus de 30 a 50 viajes, Tarjeta Plus 10 Ordinaria y Estudiante, así como Tarjeta Plus 10/45), como parte de las medidas extraordinarias que la empresa está implantando.

La ampliación se está aplicando de forma automática desde el pasado 16 de marzo y amplía el periodo de validez 60 días más allá de la fecha de caducidad de los abonos, según un comunicado de Renfe recogido por Europa Press.

Los Abonos Mensuales y el Bonotrén que se hayan vendido desde el 19 de marzo verán ampliado automáticamente su periodo de validez 60 días más allá de la fecha de caducidad inicial.

Los poseedores de abonos o tarjetas mensuales y bonos, o tarjetas de 10 viajes para trenes de Media Distancia también verán ampliado automáticamente 60 días su periodo de validez.

Por otro lado, Renfe garantiza la devolución del importe de los billetes no utilizados de los abonos. Los viajeros podrán solicitar la devolución en el apartado de Atención al Cliente de la Web de Renfe (www.renfe.com).

De forma general, todos los billetes en vigor para viajar desde el 9 de marzo, para compras efectuadas hasta el 30 de abril de 2020, pueden ser cambiados para otro tren o fecha o anulados sin gasto alguno antes de la salida del tren.

Para atender los casos en que estas operaciones no se pueden realizar mediante los canales de venta habituales, se ha activado el teléfono 918 314 520.

En estos momentos Renfe sigue aplicando un nuevo plan de transporte por el que se ha reducido la oferta normal de trenes en aplicación de la normativa contemplada en el decreto de estado de alarma aprobado por el Consejo de Ministros.