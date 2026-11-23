La consejera de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Cristina Sanchidrián, en el coloquio. - JCYL

ÁVILA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Cristina Sanchidrián, ha mostrado su rechazo al real decreto de centros de datos aprobado la semana pasada por el Consejo de Ministros porque, a su juicio, hace que España deje de "ser competitiva" para poder acoger estas instalaciones.

"Para nosotros era muy importante porque es una forma de fijar población. Evidentemente ese decreto perjudica el poder desarrollar los centros de datos dentro de nuestra comunidad autónoma", ha señalado Sanchidrián en declaraciones a los medios en el marco de su participación en un coloquio junto al consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, Miguel López-Valverde, en la jornada 'El impacto de la IA en las empresas y las administraciones', de Grupo Tribuna.

En este cita, la consejera ha defendido el uso de la Inteligencia Artificial en la administración pública con el fin "preciado" de hacerlas "más sencilla y más personalizada", un propósito en el que la Junta trabaja de forma "muy continua".

Asimismo, ha señalado que se actúa en este ámbito con la "consideración" de no dejar "a nadie atrás", de manera que se apuesta también por "reducir la brecha digital", un contexto en el que ha puesto en valor medidas como CyL Digital.

Con todo, la Consejería quiere utilizar la tecnología para "reducir trámites" y "simplificar", para los que implementa la IA con "cabeza" y con un programa "coherente", ha incidido Sanchidrián, quien ha señalado que este es uno de los pilares, junto a acercar el desarrollo tecnológico a las administraciones locales y empresas para "fijar población".

Por último, la consejera ha pedido ser "responsables" a la hora de aplicar estas tecnologías y ha abogado por hacerlo "sin olvidar el talento": "No es una lucha entre IA e inteligencia humana, es un complemento".