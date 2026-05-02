La sede de UGT León sufre un ataque vandálico con la pintada de una esvástica el 1 de Mayo - UGT LEÓN

LEÓN, 2 May. (EUROPA PRESS) -

UGT León ha denunciado un ataque vandálico sufrido en su sede, donde ha aparecido una pintada con una esvástica y un ramo de flores el 1 de Mayo, un hecho que el sindicato considera un acto de odio y una "embestida" con los valores democráticos de los derechos de la clase trabajadora.

El secretario general de UGT en León, Enrique Reguero, ha señalado que con este ataque vandálico el odio se ha manifestado en forma de "simbología totalitaria".

"No es sólo una agresión contra nuestras siglas, sino una embestida con los valores democráticos de los derechos de la clase trabajadora el 1 de Mayo", ha expresado en declaraciones de las que se hace eco Europa Press.

También ha explicado que los hechos se han puesto en conocimiento de la Subdelegación del Gobierno para que la ley actúe frente a quienes "pretenden que el miedo sea el paisaje de la convivencia".