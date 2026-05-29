Siete detenidos y un identificado en prisión en la última semana en Valladolid por delitos de hurto

Archivo - Sucesos.- Dos detenidos por la muerte en accidente laboral de un hombre en Don Benito (Badajoz) - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a siete personas y ha identificado a otra que se encontraba ya en prisión tras llevar a cabo intervenciones y esclarecer distintos delitos de hurto en la última semana.

Varios de los detenidos son delincuentes multirreincidentes y contaban con numerosos antecedentes, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Con estas intervenciones se han esclarecido hurtos cometidos en establecimientos comerciales, vía pública y locales de hostelería y han permitido recuperar efectos sustraídos, esclarecer hechos previos y reforzar la seguridad en zonas comerciales de la ciudad.

En concreto, se ha detenido a un varón con 33 antecedentes tras sustraer productos por valor de 938,70 euros, unos hechos ocurridos el 20 de mayo en un establecimiento del Paseo de Zorrilla, donde el vigilante detectó a un individuo que intentaba abandonar el local con numerosos productos ibéricos ocultos entre su ropa.

Tras saltar la alarma y ser requerido para mostrar lo que portaba, se comprobó que llevaba artículos Valorados en 938,70 euros y, además, el varón no pudo acreditar la propiedad del teléfono móvil que llevaba, por lo que fue detenido.

Por otro lado, se ha arrestado a un varón con diez antecedentes tras ser localizado por geolocalización del móvil que había sustraído. Los hechos se produjeron el 23 de mayo, cuando un varón fue detenido en el Paseo Arco de Ladrillo después de que la pareja de la víctima siguiera mediante geolocalización el teléfono móvil sustraído en un bar.

El portador no pudo desbloquear el terminal ni justificar su procedencia y fue identificado como el autor del hurto, han señalado las mismas fuentes.

REINCIDENCIA

Asimismo, se ha detenido a un varón con 21 antecedentes por el hurto de una cartera en la terraza de un bar en unos hechos ocurridos el 25 de mayo, cuando un cliente de un bar, en el barrio de Las Delicias, denunció que un individuo se había acercado a su mesa y le habían sustraído una bandolera con documentación, llaves y tarjetas.

Horas después, el propio denunciante localizó al autor en la vía pública y lo señaló ante los agentes, quienes procedieron a su detención.

Ya el 26 de mayo, se produjo otra intervención en la que resultó detenido un varón tras sustraer productos y una riñonera con 2.500 euros en un establecimiento. Los hechos se produjeron en torno a las 2.50 horas del citado día, cuando agentes de Policía Nacional observaron a un individuo huyendo mientras era perseguido por el propietario de un comercio y varios clientes.

El responsable del establecimiento manifestó que el varón había sustraído productos y una riñonera con 2.500 euro, objetos que arrojó durante la huida. La Policía lo interceptó y recuperó parte de los efectos y halló además productos sustraídos en su mochila.

En otra de las intervenciones, funcionarios de la Policía Nacional detuvieron en el Parque de la Paz el 27 de mayo a dos individuos con 26 y nueve antecedentes tras varios hurtos en supermercados y vehículos de reparto. Concretamente, se les considera autores de la sustracción de productos de un supermercado, el intento de robo de paquetes en la calle Teresa Gil y el hurto masivo de productos en tres días consecutivos por importes de 616,85 euros, 116,67 y 689,81 euros. Los autores actuaban de forma coordinada, agresiva y habitual y mostraban una "clara sensación de impunidad", han añadido las mismas fuentes.

Finalmente, se ha procedido a la detención de una mujer por un hurto valorado en 570,29 euros cometido junto a otra autora que ya se encontraba en prisión. El hurto se produjo el 16 de julio de 2025 en un establecimiento de alimentación, donde dos mujeres sustrajeron productos de cosmética y refrigerados ocultándolos en bolsas y abandonando el local sin pasar por caja.

Tras la investigación y la identificación plena de ambas por parte de la Policía Nacional, se detuvo el 28 de mayo a una de ellas, mientras que la segunda ya se encontraba interna en el Centro Penitenciario de Valladolid.

La Policía Nacional ha señalado que continúa reforzando la vigilancia en zonas comerciales y de gran afluencia para prevenir este tipo de delitos y garantizar la seguridad ciudadana.