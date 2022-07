Sindicatos vuelven a pedir a la Junta un cambio de la política de incendios y responsabilidad por las muertes de Zamora

UGT y CCOO se concentran frente al edificio de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid por la muerte del brigadista de 61 años y para pedir "mejores condiciones" para los efectivos que se desplacen a los incendios - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más de 50 personas, convocadas por CCOO y UGT, se han concentrado este lunes ante la Delegación Territorial de la Junta en Valladolid para pedir responsabilidades por el fallecimiento de un brigadista de 61 años en el incendio que afecta a la zona zamorana de Losaxio, así como por el "fracaso" de la política antiincendios autonómica y las "pésimas condiciones" en las que ejercen su labor los efectivos desplazados.

El secretario regional de la sección de Servicios Públicos de UGT, Tomás Pérez Urueña, ha recordado que el sindicato "lleva años reivindicando que se cambie la política antiincendios por considerarlo un modelo fracasado ante el cambio climático".

En este marco, ha criticado que la Administración autonómica "se niega a reconocer la categoría de bombero forestal, de manera que aquellos que se manda a apagar los incendios en Castilla y León no son bomberos forestales, son gente sin formación específica, ya que son mangueristas, conductores o escuchas".

Lo que ha pasado es que la Junta "ha repetido el mismo modelo sin éxito año tras año en vez de hacer como otras comunidades que sí que han reconocido dicha categoría hasta que ha pasado una desgracia y ahora se llevan las manos a la cabeza".

Una reivindicación que se ha hecho en este sentido ha sido la de limpiar el monte durante todo el año para evitar esta situación, si bien Pérez Urueña ha señalado que "la Administración no lo ha querido hacer por ser una chorrada y tener un coste de 30 millones de euros y, ahora, las acciones necesarias para recuperar el monte perdido van a costar el doble".

Del mismo modo, se ha preguntado si las autoridades competentes "van a reflexionar y recapacitar ahora que han habido dos muertes --la del brigadista y la del ganadero encontrado muerto en la localidad zamorana de Escober de Tábara, que se ha conocido este lunes-- sobre las necesidades que tienen y para cambiar su fracasada política antiincendios.

Por esta razón, lo que reivindica UGT es que se cree una comisión de investigación de "manera urgente" para analizar la campaña de la Junta en la materia y para "dar soluciones y encontrar responsabilidades" que "regenere esta política".

Por último, el secretario general de FeSP-UGTCyL se ha mostrado indignado por el hecho de que un hombre de 61 años se encontrara combatiendo un fuego, así como por las "condiciones en las que se trabajan los que allí son desplazados, que tienen que comer de lo que le llevan los vecinos porque, como se ha podido ver en redes sociales, la Junta solo les ha dado un litro de agua al día".

LA JUNTA "FUERA DE JUEGO"

El secretario de organización de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, Jesús García, por su parte, ha lamentado las pérdidas de vida y los bienes materiales sufridos en los recientes incendios, y ha recordado que este martes, 19 de julio, hay una reunión en la Consejería de Medio Ambiente donde "se espera que se retomen los acuerdos pendientes de llevar a cabo en este ámbito y que sirva de base para cambiar el modelo de la lucha contra los incendios de la Administración autonómica".

Ello debido a que "no se aborda la realidad tal y como es, de modo que la Junta está fuera de juego y no asume sus responsabilidades", en tanto en cuanto el modelo público-privado que se ha desarrollado "no convence a los sindicatos y no es eficaz frente al cambio climático que, por cierto, niegan los socios de Gobierno del Partido Popular" --en relación con las declaraciones de Vox sobre esta circunstancia--.

Con el antecedente de los recientes incendios de la zamorana sierra de La Culebra y lo que se está viviendo en estos momentos en la Comunidad, García ha asegurado que "es momento de que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, asuma su responsabilidad en todo esto".

En relación con las condiciones laborales de los efectivos desplazados en el lugar de los incendios, García ha explicado que "falta agua, alimentos, y medios, ya que están haciendo horas y horas gracias al apoyo de los vecinos de las localidades y municipios afectados".

ESTATUTO DE LOS BOMBEROS

La delegada territorial de la Junta en Valladolid, Raquel Alonso, ha trasladado el pésame de la Administración a la familia y amigos del fallecido y ha explicado que "se suma" a la convocatoria realizada por UGT para mantener tres minutos de silencio "como signo de respeto y condolencia".

Preguntada por el estado en el que se encuentran los trámites para aprobar un Estatuto de los Bomberos, Alonso ha señalado que está en "fase de estudio", si bien ha aseverado en la Comunidad se vive una "situación crítica con los incendios bajo un momento de calor histórico, de manera que se van a adoptar medidas para que esta situación no se vuelva a repetir".

Entre dichas medidas, la delegada territorial en Valladolid ha matizado que se encontraría el ver cómo se puede mejorar el operativo de incendios, cuales son los mejores momentos para realizar las contrataciones, el número de personal a contratar, "pero ahora lo que corresponde es atajar los incendios que, entre junio y julio han ardido en Castilla y león de 35.000 a 40.000 hectáreas".

Respecto a la situación actual de los diferentes incendios que están activos en la Comunidad castellanoleonesa, Alonso ha destacado que "la forma en la que se desenvuelven ha cambiado, debido al cambio climático, que ha adelantado la temporada por lo que hay que seguir evaluando y seguir aprendiendo de estos momentos tan dramáticos para la fauna y la flora".

Sobre la muerte del brigadista y las reivindicaciones de los sindicatos para acometer medidas sobre la jubilación anticipada por la peligrosidad, la delegada territorial de la Junta ha detallado que es una "situación que no se quiere que vuelva a repetir pero hay que estudiarlo con cuidado para ver si son situaciones que se pueden evitar".

"Lo que se quiere hacer en próximos años es empezar cuanto antes con el trabajo de desbroce de los montes y, después de eso, establecer una ronda de contactos con los expertos para ver qué medidas son las más necesarias para evitar que Castilla y León sufra del mismo modo", ha concluido.