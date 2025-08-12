Situación "muy complicada" en el incendio de Puercas (Zamora) que obliga a desalojar otros cuatro pueblos

Bomberos continúan los trabajos de extinción para sofocar el incendio, a 10 de agosto de 2025, en Molezuelas de la Carballeda, Zamora (España) - Emilio Fraile - Europa Press

ZAMORA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha informado de la "complicada" situación en la que se encuentra el incendio forestal declarado en la localidad zamorana de Puercas, en la comarca de Alcaciñes, que sigue activo y en Índice de Gravedad Potencial 2 (nivel 2), lo que ha motivado el desalojo de nuevos pueblos ante el avance de las llamas.

En concreto, en una rueda de prensa ofrecida a las 19.00 horas, el delegado territorial del Ejecutivo autonómico, Fernando Prada, ha explicado que se han desalojado las localidades de Losacio, Abejera, Valer y Riofrío debido al incendio de Puercas, que deja ya más de 700 personas fuera de sus viviendas por culpa de este fuego.

La situación es "complicada" debido a la previsión de fuertes vientos cambiantes de norte a este y por la perspectiva de que se puedan producir tormentas secas.

La provincia también tiene, en estos momentos, otro incendio de nivel dos, el declarado el domingo en Molezuelas de la Carballeda, que ya afecta a varias zonas de León, pero que sigue golpeando a Zamora, con más de 600 vecinos desalojados de seis pueblos, con varias carreteras cortadas y con la localidad de Ayoó de Vidriales confinada.

Aquí, los vientos también preocupan: "Nos va a plantear serias dificultades", ha augurado Prada, que ha evitado hablar de la extensión de este incendio, aunque las fuentes consultadas por Europa Press señalan que las 10.000 hectáreas podrían quedarse "muy cortas".

Por lo demás, Prada ha pedido que la población siga las indicaciones de las autoridades y que evite colapsar caminos y carreteras para hacer fotografías del incendio.