Sorprenden a un varón que robaba material en una vivienda en construcción en Laguna (Valladolid)

Agente de la Guardia Civil en el lugar donde se cometió el robo. - GUARDIA CIVIL

VALLADOLID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un varón como presunto autor de un delito de robo con fuerza, tras ser sorprendido in fraganti en el interior de una vivienda en construcción en la localidad vallisoletana de Laguna de Duero.

La actuación fue posible por la rápida respuesta de los agentes, que llegaron al lugar de los hechos tan solo tres minutos después de recibir el aviso ciudadano. Los hechos ocurrieron en la noche del pasado 26 de mayo, cuando un vecino alertó al Puesto de la Guardia Civil sobre la posible comisión de un robo en una obra cercana. De inmediato, se movilizó a una patrulla que se encontraba realizando labores de prevención de la delincuencia en la zona.

Seguidamente, los agentes se personaron en el lugar indicado y comprobaron que el acceso delantero de la obra había sido forzado, encontrando la valla perimetral desencajada y semitumbada. Tras acceder al interior para realizar una inspección, sorprendieron a un individuo vestido con ropa deportiva oscura, sudadera con capucha y gorra, con la aparente intención de ocultar su identidad.

El varón fue interceptado y detenido en el acto. Durante el cacheo superficial de seguridad, los agentes localizaron unos alicates que llevaba en una riñonera y que acababa de sustraer del interior de la obra.