Suárez-Quiñones garantiza el compromiso con el Diálogo Social a través de 3,96 millones en cumplimiento de la Ley

VALLADOLID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha expresado este martes su compromiso con el Diálogo Social "como instrumento de participación, entendimiento y colaboración entre las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de Castilla y León".

En este sentido, ha avanzado que el proyecto de presupuestos de su departamento para 2027 consigna 3,96 millones de euros para garantizar la participación institucional de estas organizaciones, "en cumplimiento de lo establecido en la Ley 8/2008 para la creación del Consejo del Diálogo Social y regulación de la participación institucional", ha apostillado.

El objetivo, ha recordado, es favorecer la intervención de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de Castilla y León en los asuntos económicos y sociolaborales de la Comunidad.

El consejero ha asegurado que también se mantendrá los mecanismos de solución autónoma de conflictos laborales mediante una aportación de 900.000 euro a la Fundación del Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León (SERLA), para garantizar el desarrollo de sus funciones de conciliación, mediación y arbitraje.

También se contemplan 1,44 millones para actuaciones relacionadas con la negociación colectiva, la formación de los trabajadores y las actividades sociolaborales.

En total, la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales contará con 32,52 millones de euros en 2027 destinados a las relaciones laborales, la negociación colectiva, la prevención de riesgos y la seguridad y salud en el trabajo.

En el ámbito de las relaciones laborales se consignan 8,31 millones de euros y dentro de esta partida destacan dos millones de euros para ayudas a trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y a empresas que necesiten apoyo para mantener el empleo ante situaciones extraordinarias.

El consejero ha avanzado también que el próximo año se destinarán 13,5 millones de euros a la prevención de riesgos laborales de los que 12,1 millones son para ayudas para inversiones empresariales relacionadas con la adquisición y renovación de equipos, la mejora de instalaciones y las condiciones de seguridad y salud laboral.

Además, entre las actuaciones previstas se incluyen 3 millones de euros para la retirada de cubiertas con amianto para consolidar "una línea de ayudas que ha demostrado una importante acogida entre las empresas de nuestra Comunidad", ha constatado Suárez-Quiñones que ha informado de que entre 2022 y 2026 se han destinado más de 14 millones para que cerca de 750 empresas retiren más de 430.000 metros cuadrados de cubiertas con amianto y sustituirlas por materiales más seguros.

La Consejería destinará 880.000 euros para iniciativas de bienestar laboral, como la implantación de espacios cardioprotegidos, servicios de fisioterapia y psicología del trabajo y programas de actividad física.

Por último, se asignan 1,4 millones de euros a actuaciones de formación, sensibilización, estudios y divulgación en el marco del VII Acuerdo para la Prevención de Riesgos Laborales de Castilla y León 2025-2028. "La prevención de riesgos laborales no debe entenderse únicamente como una obligación normativa, sino como una inversión esencial en la protección de las personas, la calidad del empleo y la competitividad de nuestras empresas", ha defendido el titular de Industria, Universidades, Comercio y Empleo.