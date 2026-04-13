Sube un 35,7% la creación de empresas en febrero, séptimo menor aumento del país donde crece un 45,0%

Archivo - CCOO-A manifiesta el uso abusivo de las horas extras con una media de 645.000 semanales en Andalucía - JCYL - Archivo

VALLADOLID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Castilla y León subió un 35,7 por ciento en febrero en tasa interanual hasta un total 338 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 122, un 2,5 por ciento más, según los datos difundidos este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Castilla y León ha anotado en concreto el séptimo peor dato en la evolución de la creación de empresas del país donde creció un 45,0 por ciento. Cantabria (81,4 por ciento), Andalucía (65,5 por ciento) y Comunitat Valenciana (56,8 por ciento) presentaron los mayores aumentos anuales y Comunidad Foral de Navarra (18,7 por ciento), Galicia (24,8 por ciento) y Extremadura (27,1 por ciento) los menores incrementos.

No obstante, Castilla y León ha anotado el segundo mejor dato de constitución de empresas en un mes de febrero de la serie histórica y con el ascenso de febrero, la creación de empresas en Castilla y León encadena seis meses consecutivos de crecimiento interanual.

Para la constitución de las 338 empresas creadas el pasado mes de febrero se suscribieron algo más de 14,79 millones de euros, lo que supone un 144,85 por ciento más que en el mismo mes de hace un año (14,79 millones de capital desembolsado).

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital subió un 4,5 por ciento en Castilla y León en febrero, hasta las 92 empresas. El capital suscrito en estas ampliaciones alcanzó los 43,66 millones de euros, cifra un 141,9 por ciento superior a la de febrero del año anterior.

Y de las 122 empresas que echaron el cierre el pasado mes de febrero en Castilla y León, 103 lo hicieron de forma voluntaria; seis por fusión con otras sociedades y las otras trece restantes por otras causas.

En cuanto a la disolución de empresas, Canarias (+50,63 por ciento), Comunitat Valenciana (+29,07 por ciento) y La Rioja (+26,67 por ciento) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Navarra, Murcia y País Vasco las que menos, con retrocesos de un 68,18 por ciento, 46,81 por ciento y un 25,79 por ciento, respectivamente.