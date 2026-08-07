Sube un 7,6% el transporte urbano por autobús en junio, cuarto mejor dato del país

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VALLADOLID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El número de viajeros en transporte urbano por autobús subió un 7,6 por ciento en junio en Castilla y León respecto al mismo periodo del año anterior y registró una cifra de 7.311.000 pasajeros, frente a un aumento del 1,6 por ciento a nivel nacional, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del cuarto mejor dato en la evolución del transporte urbano por autobús que lideraron Región de Murcia (12,0%), Extremadura (10,0%) y Principado de Asturias (8,6%). Por el contrario, el único descenso en el transporte por autobús se dio en Comunidad de Madrid (-6,4%).

A fin de mantener el secreto estadístico, no se publican los datos de las comunidades autónomas de Islas Baleares, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Además, en lo que va de año el del transporte urbano por autobús ha aumentado un 7,2 por ciento en Castilla y León, de nuevo mejor dato que la media (2,4 por ciento).

Castilla y León registra el octavo mayor dato en términos absolutos en el uso del autobús urbano por comunidades autónomas, tras Madrid (50,69 millones), Cataluña (30,44 millones), Andalucía (22,53 millones), Comunidad Valenciana (17,40 millones), Aragón (11,33 millones), País Vasco (9,53 millones) y Canarias (8,79 millones).