Archivo - Imagen de archivo de una fábrica - SHARPLY_DONE - Archivo

VALLADOLID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los precios industriales en Castilla y León crecieron un 10,8 por ciento en octubre en comparación con el mismo mes del año anterior, muy por debajo de la media donde repuntaron un 19,9 por ciento, según los datos publicados este martes por el INE y recogidos por Europa Press.

Castilla y León ha registrado el tercer menor aumento en la evolución de los precios industriales del país que registró variaciones anuales positivas en todas las comunidades lideradas por Canarias (48,7 por ciento), Principado de Asturias (47,3 por ciento) e Illes Balears (43,6 por ciento). Por su parte, Extremadura (7,2 por ciento), Cantabria (nueve por ciento) y la mencionada Castilla y León (10,8 por ciento) presentaron los menores aumentos..

El mayor repunte de los precios industriales en comparación con los datos de octubre de 2025 se dio en la partida de energía, con un 44,1 por ciento, seguido de los bienes intermedios --8,9 por ciento-- y los de equipo, con un 1,9 por ciento y los bienes consumo, con el 1,2 por ciento.

Y en comparación con el mes anterior los precios industriales subieron un 1,4 por ciento en Castilla y León, de nuevo por debajo de la media donde han crecido un 1,7. En este caso, los precios de la energía subieron un 3,4 por ciento, con subidas más moderadas en bienes intermedios (1,5 por ciento) y bienes de consumo (0,5 por ciento).