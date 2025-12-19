Tres 'butroneros' detenidos en Burgos por robar en una nave fitosanitarios por valor de 105.000 euros . - GUARDIA CIVIL DE BURGOS

BURGOS 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la 'Operación Nitrobur', ha detenido a tres personas por robar, utilizando el método del 'butrón', en una nave del Alfoz de Burgos donde se apoderaron de productos fitosanitarios por valor superior a los 100.000 euros, según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

A los detenidos, con edades comprendidas entre los 24 y los 50 años, se les imputan los delitos de robo con fuerza en las cosas y pertenencia a grupo criminal, debido a su implicación en el referido robo.

Los hechos se produjeron meses atrás, cuando los investigadores tuvieron conocimiento de que autores desconocidos, mediante dos butrones perfectamente ejecutados, habían accedido al interior de una nave cercana a la capital. En total, sustrajeron dos palés completos de fitosanitarios--productos de alto coste económico y con una rápida salida en mercados paralelos--, cuya valoración superaba los 105.000 euros.

A consecuencia de ello, agentes del Equipo ROCA y de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Burgos desplegaron una amplia y exhaustiva investigación que permitió poner el foco en un grupo criminal asentado en la provincia de Almería. Como resultado, se organizó un dispositivo operativo que culminó con la localización y detención de los presuntos autores.

Las diligencias instruidas, junto con las personas detenidas, han sido puestas a disposición de los Juzgados de Instrucción de Roquetas de Mar. Aunque la operación ha permitido esclarecer la presunta autoría del robo, la investigación continúa abierta con el fin de determinar el destino final de los productos sustraídos.