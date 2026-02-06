Tres carreteras de la provincia de Salamanca siguen cortadas tras el paso de Leonardo. - DÌPUTACIÓN SALAMANCA

SALAMANCA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Tres carreteras de la provincia de Salamanca, titularidad de la Diputación provincial, continúan cortadas tras el paso de la borrasca Leonardo, que ha provocado varias incidencias durante la jornada del jueves en diferentes puntos.

Permanecen cortados en estos momentos algunos tramos de la DSA-106, DSA-522 y DSA-413, tal y como ha señalado la Diputación en un comunicado recogido por Europa Press, mientras que el resto vuelve "poco a poco" a la normalidad.

En concreto, las consecuencias de la tormenta han motivado durante la jornada del jueves que se cerrase al tráfico las carreteras de titularidad provincial: DSA-106, entre Arapiles y Calvarrasa; la DSA-206, entre Torrezapata y Monterrubio de la Sierra; la DSA- 206, de Campillo a Berrocal; la DSA-300 Matilla de los Caños, la DSA-551; la DSA 522 en Vega de Tirados; y la DSA 413 de Canillas de Abajo a Sagos.

La Diputación provincial ha recordado, además, que durante la jornada de ayer, también ha estado activado el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (SEPEIS), que ha contado de forma planificada con un operativo global compuesto por doce bomberos en los parques de Villares de la Reina, Ciudad Rodrigo, Vitigudino y Béjar; cuatro cabos y un Jefe de Guardia, a los que se sumaron dos sargentos, lo que supuso un total de 19 efectivos movilizados para atender las emergencias derivadas del temporal, como por ejemplo en las zonas urbanas de los municipios de La Maya y Miranda de Azán, entre otros.

En este sentido, entre los 19 efectivos se incluyen los retenes de emergencia que ha habido que activar durante la jornada, como ha sido la activación de un cabo y un bombero adicionales para el parque de Villares de la Reina, que ha quedado dotado de cuatro bomberos y dos cabos para prestar dicho servicio en su zona de influencia y de apoyo a los parques de la provincia.

De igual modo, en el parque de Béjar también se ha activado un cabo y un bombero, y ha quedado configurada la dotación del Parque de dos cabos y tres bomberos. Estos refuerzos, han asegurado desde la Diputación, "ponen de manifiesto la adecuada planificación y la correcta dotación de medios personales organizada por la institución para hacer frente al episodio excepcional de incidencias generado por la borrasca Leonardo".

La Diputación ha recordado, además, que el SEPEIS es un servicio de carácter provincial, estructurado para que, en caso de necesidad, los distintos parques se complementen entre sí en la gestión de incidencias, tal y como se realiza de manera habitual, lo que "garantiza en todo momento una respuesta coordinada y eficaz en el conjunto del territorio".