Tres detenidos por dos robos con fuerza en una farmacia y en una nave agrícola en la Comarca de La Moraña

Imagen de archivo de una patrulla de la Guardia Civil en Ávila - GUARDIA CIVIL

ÁVILA 21 May. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han sido detenidas como presuntas autoras de varios hechos delictivos ocurridos en la Comarca de La Moraña, en la provincia de Ávila.

En total, la Guardia Civil ha logrado esclarecer dos robos con fuerza cometidos en una farmacia, en los que los autores accedieron al establecimiento para sustraer diversos efectos, y un robo con fuerza en una nave agrícola además de varios delitos de quebrantamiento de condena ya que los investigados incumplían las medidas judiciales que les habían sido impuestas.

La actuación se inició tras las denuncias presentadas por varios perjudicados y las posteriores gestiones de investigación desarrolladas por los agentes, que permitieron recopilar "numerosos" indicios y pruebas para identificar a los presuntos responsables. Y una vez identificados, se procedió a la detención de los tres presuntos autores, quienes fueron puestos, junto con las diligencias instruidas, a disposición del Juzgado competente.

Del material sustraído se logró recuperar un martillo neumático, que será devuelto a su legítimo propietario y se continúa investigando para recuperar el resto de material sustraído.