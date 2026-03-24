Tres detenidos, un investigado y desmantelada una plantación indoor con 2.850 plantas de marihuana en La Moraña

Imagen de la plantación desmantelada en La Moraña (Ávila) - GUARDIA CIVIL

ARÉVALO (ÁVILA), 24 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha desmantelado una "importante" plantación de marihuana instalada en el interior de una vivienda de la comarca de La Moraña, en la provincia de Ávila, en una operación que ha concluido con la detención de tres personas y con otra investigada como presuntas autoras de los delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico.

Según ha informado la Guardia Civil, las investigaciones se iniciaron el pasado 13 de enero cuando los agentes obtuvieron indicios de una posible actividad ilícita relacionada con el cultivo de marihuana en una vivienda de la comarca de la Moraña.

Tras diversas gestiones, dispositivos e investigaciones policiales, se obtuvieron pruebas suficientes que permitieron solicitar la correspondiente autorización judicial de entrada y registro domiciliario.

Por ello, el pasado martes, 17 de marzo, y con la correspondiente autorización judicial, se llevó a cabo el registro del inmueble, donde se descubrió una "sofisticada" instalación de cultivo interior clandestino ("indoor"), con 2.850 plantas de marihuana, 1.300 en fase de semillero.

En total, fueron incautados cinco filtros de aire, 16 ventiladores, 33 pantallas de luces LED, cuatro ventiladores industriales, un motosierra, un cañón de aire caliente, tres deshumidificadores y 3.500 euros en efectivo.

La Guardia Civil también comprobó que la vivienda contaba con un "complejo" sistema de iluminación, ventilación y climatización destinado a optimizar el crecimiento de las plantas, junto a un "sofisticado" sistema de puenteado eléctrico que permitía obtener energía de forma fraudulenta, evitando el consumo registrado por la red.

Tanto las tres personas detenidas junto con las diligencias instruidas y el material intervenido, fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Arévalo (Ávila).

La Guardia Civil ha destacado que con esta operación ha logrado desmantelar una plantación de marihuana "de gran capacidad productiva2 y retirar del mercado una "importante cantidad de droga" destinada presumiblemente al tráfico ilícito, además de neutralizar un punto de cultivo y distribución en la Comarca de La Moraña, evitar un "grave riesgo de incendio" y sobrecarga eléctrica derivado del uso fraudulento de la red, y reforzar la seguridad ciudadana y la prevención del tráfico de drogas en la provincia de Ávila.