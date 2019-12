Trib.- Fiscalía de Valladolid en contra de que Urdangarin vea ampliado su permiso como voluntario en Don Orione

Publicado 12/12/2019 15:38:07 CET

Fiscalía se ha posicionado en contra de que Iñaki Urdangarin vea ampliados sus días para poder prestar trabajo de voluntariado en la ONG Hogar Don Orione, con sede en Pozuelo de Alarcón (Madrid), según confirmaron a Europa Press fuentes de la Fiscalía General.

El rechazo de la acusación pública, puesto en conocimiento del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, se produce después de que el marido de la infanta Cristina, ex duque de Palma y condenado por el caso Nóos solicitara permiso para poder abandonar el penal de Brieva (Ávila) tres veces por semana durante ocho horas para atender a los discapacitados del referido centro, en lugar de las dos inicialmente concedidas.

El juez de vigilancia deberá también pronunciarse sobre si Urdangarin puede pasar estas Navidades con su familia, después de que la Junta de Tratamiento de la cárcel de Brieva le concediera la pasada semana el disfrute de cuatro días en su primer permiso ordinario.

Urdangarin salió el pasado día 19 de septiembre por primera vez del centro penitenciario de Brieva en cumplimiento del permiso concedido por un juez para que realice voluntariado con discapacitados en el hogar Don Orione de Pozuelo.

El juez de Vigilancia Penitenciaria autorizó que el exduque de Palma saliera de la prisión dos veces por semana y un máximo de ocho horas al día. La decisión se fundamentaba en aplicación del artículo 117 del Régimen Penitenciario sobre "medidas regimentales para la ejecución de programas especializados para penados clasificados en segundo grado", como es el caso de Urdangarin.

En aquella ocasión, Fiscalía también se posicionó en contra pero la Audiencia de Ávila acordó desestimar el recurso de apelación interpuesto.

El Ministerio Público argumentaba en su escrito que el permiso "no cumple los requisitos legales", ya que, por un lado, "no tiene como contenido un programa específico de tratamiento", y en segundo lugar, el exduque de Palma aún "no ha cumplido la cuarta parte de su condena", que es de cinco años y diez meses de cárcel.

El cuñado del Rey cumple una condena de cinco años y diez meses. Cumple la cuarta parte el 28 de noviembre de 2019, y es entonces cuando puede solicitar permisos ordinarios. El 19 de junio de 2018 ingresó en la cárcel de mujeres de Brieva y, desde entonces, ha estado en un módulo en el que no tiene contacto con otros reclusos. La pena la cumple en su totalidad el 9 de abril de 2024.