Trib.El gestor de criptomonedas acusado de estafa: "No era tan listo como creía y ahora me dedico a lo mío, la mecánica"

El gestor de criptomonedas acusado de estafa: "No era tan listo como creía y ahora me dedico a lo mío, la mecánica".

Sostiene que los más de 31.000 euros que le confiaron sus clientes los invirtió y los perdió en operaciones fallidas en un sector extremadamente volátil

"¡Me di cuenta de que no era tan listo como creía y ahora me dedico a lo mío, la mecánica!", ha reconocido este jueves ante la Audiencia de Valladolid Alejandro B.H, un mecánico industrial que en 2021, con tan solo 22 años, logró que tres personas con las que formaba parte de un grupo de whatsapp de inversiones le confiaran distintas cantidades por importe global de 31.000 euros que perdió pese a prometerles destinar ese dinero a operaciones en el mundo de las criptomonedas, sin riesgo alguno y altas rentabilidades mensuales.

Este mecánico industrial que se publicitó entre sus clientes como un experto gestor de criptomonedas se enfrenta hoy a penas de entre dos años y seis años de cárcel por delito de apropiación indebida y estafa, tal y como han ratificado, respectivamente, la fiscal del caso y el letrado de la acusación particular que representa a las tres supuestas víctimas, después de que el juicio por esta causa quedara visto para sentencia en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial.

En su testimonio ante el tribunal, el acusado, que tan solo ha respondido a preguntas de su abogado, ha reconocido que conoció en 2021 a los denunciantes a través de un grupo de whatasapp de inversiones, del que formaban parte varios cientos de personas más, y que al poco tiempo comenzó a recibir de los tres supuestos perjudicados distintos importes, entre 5.000 y 12.000 euros, hasta un total de 31.000, con los que operó en el 'mundo cripto' en busca de altas rentabilidades. Sin embargo, ha asegurado que sus operaciones fueron fallidas y lo perdió todo.

"El bitcoin se desplomó, este mercado es así, con lo que hice otras inversiones para recuperar lo perdido y se perdió todo. Me di cuenta entonces de que no era tan listo como creía y hoy me dedico a lo mío, la mecánica industrial", ha lamentado el acusado, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha reconocido que tan solo contaba con un grado medio de Electromecánica y ninguna titulación alguna que le acreditara para realizar este tipo de operaciones pese a que incluso llegó a prestar servicios como formador en una academia virtual de inversiones.

'HACKEO' DE LOS FONDOS

El acusado también ha justificado la pérdida del dinero confiado en que por aquellas fechas un 'hacker' saboteó la plataforma utilizada para este tipo de operaciones, de forma que se perdieron todos los fondos, incluso parte de los que él mismo tenía allí depositados, entre 15.000 y 20.000 euros. "Contacté con los clientes para explicarles la situación y lo que recibí fueron amenazas que me han obligado a pasar por el psicólogo", ha denunciado el entonces gestos de criptomonedas.

Por su parte, los tres denunciantes han coincidido en que ni siquiera llegaron a firmar un contrato con el acusado, al que otorgaron plena confianza debido al predicamento que tenía en el grupo de 'whas', y que le transfirieron el dinero después de que Alejandro les asegurara que lo iba a invertir en "moneda estable, sin riesgo de pérdida y con la obtención de rentabilidades mensuales de entre un 10 y un 15 por ciento", sin que llegaran a percibir porcentaje alguno y, lo más grave, sin que volvieran a recibir ni un euro de los que le habían confiado.

Uno de los afectados, Antonio B, ha explicado que a los dos meses de haber entregado el dinero al acusado se puso en contacto con él para solicitar la devolución, ya que le hacía falta, y fue entonces cuando le indicó que se había producido una pequeña pérdida y su intención de realizar otra operación con Bitcoins para enjugarla. "Un día me llama y me dice que se ha perdido todo porque se le había ido la pinza y se había ido de fiesta, sin controlar esa operación", ha recordado Antonio, quien también asegura que Alejandro se ofreció entonces a devolverle el dinero trabajando.

Otro de los denunciantes, Antonio Jesús G.C, ha mantenido que en ningún momento controló las inversiones que hacía el acusado, al que otorgó plena confianza, hasta que un día le remitió un pantallazo para advertirle de que los 12.000 euros confiados a través de moneda virtual habían desaparecido como consecuencia del ataque de un 'hacker'. "Comprobé que sí se había producido ese ataque pero que el mismo no había afectado al fondo donde se encontraba el dinero", ha puntualizado el denunciante.

La tercera afectada, Macarena V.L, también formadora, al igual que el acusado, de la academia virtual de inversiones, ha confesado que pese a considerarse ella misma como una "surfer del mundo de las finanzas", había caído en las garras de Alejandro y le había transferido un total de 5.000 libras esterlinas, unos 4.880 euros al cambio por entonces, convencida de que iba a obtener una alta rentabilidad mensual sin correr ningún riesgo de perder el capital que, como así ha indicado, era el dinero que su madre le había entregado y que iba a servir para pagar la academia de su hermana. Al igual que los anteriores, no ha visto un euro del dinero entregado.

Un agente de la Policía Nacional que investigó las operaciones efectuadas por el acusado ha advertido de la complejidad de las pesquisas debido a que el mundo de las criptomonedas es muy opaco y por ello ha reconocido que no ha sido posible seguir la "trazabilidad" de las inversiones ni determinar el destino final del dinero.

COMPLEJA INVESTIGACIÓN

Sí ha certificado que hay unos ingresos recibidos por el acusado, con cantidades similares a la indicadas por los denunciantes, que luego han sido transferidos a las denominadas "billeteras frías virtuales", en las que no ha descartado que aún se podría encontrar el dinero de los perjudicados, al tiempo que ha rechazado que un 'hackeo' hubiera provocado la pérdida total del capital confiado por éstos.

Un informe pericial aportado por la defensa, del que ha sido autor un experto en el 'mundo cripto', sostiene que el dinero transferido por el acusado a las citadas billetaras virtuales para operar con ellas en el portal Binance--es la principal plataforma para operar con Bitcoin, Altcoins y otros activos virtuales--lo invirtió Alejandro, tras la caída de la rentabilidad de las criptomonedas, a través de "la operación de mayor riesgo del mercado", en referencia a una "cuenta de futuros, de alta volatilidad, con la que se perdieron todos los fondos".

El perito, no obstante, sí ha llegado a indicar, a preguntas de la acusación particular, que esta operación de tanto riesgo, dada la mecánica y operativa del sector, solo la pudo efectuar en persona el propio acusado, algo que, como sostienen las acusaciones, estaba totalmente alejado de esas inversiones que Alejandro había prometido que no implicarían en ningún momento peligro de pérdida del capital confiado.