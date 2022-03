UGT y CCOO exigen a CEOE CyL que cumpla la subida del SMI para 2022 y actualice la situación de 100.000 empleos en CyL

VALLADOLID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT y CCOO en Castilla y León han instado a la patronal castellanoleonesa que capitanea Santiago Aparicio para que en un "ejercicio de responsabilidad" aplique la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2022, que marca 1.000 euros mensuales en catorce pagas, con el fin de actualizar la situación de un total de 100.000 empleos en la Comunidad que aún se encuentran por debajo de esa "marca roja".

Así lo han exigido este jueves los secretarios regionales de Acción Sindical de UGT y CCOO, Raúl Santa Eufemia y Fernando Fraile, respectivamente, tras recordar que dicho acuerdo es de obligado cumplimiento desde el 1 de enero del presente año y pese a ello en Castilla y León aún la referida subida no ha sido aplicada en 106 convenios colectivos sectoriales en Castilla y León que afectan a 724 categorías profesionales, lo que supone que cerca de 100.000 trabajadores siguen con emolumentos por debajo de los 1.000 euros acordados.

"Lo que pedimos es que esa subida se aplique ya en esos 106 convenios, tanto en los 42 vigentes como en los 64 que están en proceso de negociación", ha apuntado Fernando Fraile, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press, advierte de que la situación en Castilla y León sería muy distinta si la CEOE CyL "no se hubiera declarado insumisa y hubiera cumplido el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva pactado en 2018", pues de haberlo aplicado, ningún trabajador en la Comunidad estaría hoy cobrando por debajo del SMI.

NO DESCARTAN MOVILIZACIONES

Por eso, el representante de CCOO exige a la patronal castellanoleonesa "responsabilidad como interlocutor legítimo en la negociación colectiva para que actualice aquellos salarios que aún continúan por debajo de ese incremento del SMI acordado de 1.000 euros mensuales, hasta los 14.000 anuales, contando con dos pagas, pues en caso contrario no descarta el inicio de movilizaciones.

El sindicalista advierte de que esa falta de actualización es todavía más grave por cuanto el 25 por ciento de esos 100.000 trabajadores afectados prestan servicio a tiempo parcial, al tiempo que ha precisado que los más afectados son los sectores servicios y agrícola y por provincias Ávila, con 85 categorías por debajo del SMI, y, sobre todo, León, pues cuenta con 194 categorías por debajo".

"El caso de León es el más sangrante y la situación se arrastra desde la negociación de 2018. La patronal leonesa tendría que hacérselo mirar", ha censurado Fraile.

En la misma línea, su homólogo en UGT, Raúl Santa Eufemia, se ha felicitado de ese incremento del SMI para 2022 y el más que probable para 2023, en el que se prevé que el aumento alcance los 1.080 euros, aunque al mismo tiempo ha reconocido que "siguen siendo insuficientes si se tiene en cuenta que el IPC está por encima del 7 por ciento".

Santa Eufemia también urge al presidente de CEOE CyL que tome cartas en el asunto para que las distintas patronales en Castilla y León cumplan y apliquen la citada subida del SMI, algo que ya le han transmitido a través de una carta que aún sigue sin respuesta.

"Estamos denunciando que si no se aplica ese incremento no solo salen perjudicados los trabajadores sino también la Seguridad Social", denuncia el representante de UGT, quien también desmiente que la subida del SMI supondrá la destrucción de empleo sino que la misma, además de tener repercusión en los subsidios de los empleados del SEPE, tendrá una gran incidencia en la economía, "ya que el motor de la misma no son las empresas sino el dinero que tienen las familias en su bolsillo para poder consumir".