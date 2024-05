La UNRWA ve "acuciante" la situación en Gaza y estima que los trabajos de reconstrucción se extenderían más allá de 2040

La agencia asegura que "no hay ninguna zona humanitaria y no hay ningún lugar seguro en Gaza"

VALLADOLID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

La directora ejecutiva de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), Raquel Martí, ha asegurado que la situación en la Franja de Gaza es "acuciante" por los más de 35.000 muertos que deja el conflicto hasta el momento, el hacinamiento de cientos de miles de personas ante los ataques y bombardeos israelíes y el hambre que sufren cerca de 5.000 niños, si bien ha explicado que la agencia estima que para reconstruir este territorio tendrían que entrar materiales hasta 2024 y los trabajos se podrían extender más allá de ese año.

Así lo ha explicado Martí en una rueda de prensa celebrada este viernes en la sede de CCOO en Valladolid, en la que ha estado acompañada por el secretario general del sindicato en Castilla y León, Vicente Andrés.

Durante su intervención, la directora ejecutiva de esta agencia de las Naciones Unidas ha detallado que en la actualidad 630.000 personas se han marchado de la zona de Rafah, y ha criticado que aunque Israel haya anunciado que ha instalado zonas humanitarias donde se pueden reasentar, "esto no es cierto". "No hay ninguna zona humanitaria dentro de la Franja de Gaza y no hay ningún lugar seguro dentro de dicho territorio", ha advertido.

Hace dos días un compañero nuestro, muy cercano con el que trabajamos habitualmente, decidió marcharse de Rafaj para poner a su familia a salvo. Cuando llegó a Deir el Bajla, que es la gobernación del centro de Gaza, fue asesinado junto al resto de su familia en una de estas zonas designadas como seguras.

En relación con esta cuestión, Martí ha detallado que el 80 por ciento de las infraestructuras en Gaza están destruidas y además hay una "altísima" cantidad de remanentes explosivos sin detonar y esto lo que hace es poner en riesgo a las personas que se están desplazando a la región de Jan Yunis, que el único albergue que pueden encontrar en el territorio.

Para la directora ejecutiva de la UNRWA la ayuda humanitaria que ha entrado al territorio es "escasa, siempre lo ha sido, y nunca ha sido suficiente para poder atender todas las necesidades de la población". La situación en los hospitales es parecida, ha precisado Martí, puesto que "prácticamente no hay centros sanitarios operando dentro de la Franja de Gaza y los que hay lo hacen de forma parcial ya que no hay suficientes recursos humanos para poder atender".

Al hilo de estas palabras, Raquel Martí ha explicado que, además, Israel prohíbe la entrada de ciertos suministros médicos, como los tratamientos de cáncer, o los materiales materno infantiles, incluso los equipos de cirugía infantil y el cloro, para poder potabilizar el agua.

CONFLICTO "SIN PRECEDENTES"

La directora ejecutiva de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) también ha subrayado que en este momento hay más de 700.000 personas, casi la mitad de la población de Gaza, con enfermedades respiratorias.

Asimismo, ha detallado que hay más de 400.000 personas con diarreas agudas, una situación que la directora ejecutiva de UNRWA achaca a la prohibición de entrada de ayuda humanitaria, lo que ha llevado a que la población de Gaza también sufra una situación de "inseguridad alimentaria catastrófica".

"A partir de ahora se puede hablar de hambruna, en tanto en cuanto han muerto 31 personas de hambre dentro de la Franja de Gaza, 27 de ellos niños, y se contabiliza que aproximadamente hay 5.000 personas con desnutrición aguda", ha puntualizado Martín, para señalar que en las redes sociales se empieza a ver "muchísimos vídeos y fotografías de niños absolutamente desnutridos, prácticamente en los huesos".

Al mismo tiempo, Raquel Martí ha afirmado que este conflicto "no tiene precedentes" en los últimos años, puesto que se han "asesinado a 35.000 personas, hay 10.000 personas cuyos cuerpos se presume que están bajo los escombros y además hay 79.000 heridos".