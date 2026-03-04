Urtasun afirma que el Ministerio está "plenamente comprometido" con CyL y desea una voz más fuerte por la cultura

1065645.1.260.149.20260304123613 El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, asiste junto con Juan Gascón, candidato de la coalición 'En Común' a la Presidencia de la Junta y de Marina Echebarría, a un encuentro con libreros en Valladolid - EUROPA PRESS

VALLADOLID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha asegurado que su departamento está "plenamente comprometido" con la cultura de Castilla y León con actuaciones "en todos los rincones" y ha deseado que el Gobierno que surja de las elecciones autonómicas del 15 de marzo tenga "una voz más fuerte" a favor de la cultura que acompañe la tarea ministerial.

"Esa voz son los compañeros Juan Gascón y Marina Echebarría, que estoy seguro van a sacar un excelentísimo resultado en las próximas elecciones", ha aseverado Urtasun que ha acompañado este miércoles a los números uno y dos de la coalición 'En Común' por Valladolid en un encuentro con libreros donde ha pedido "todo el apoyo ciudadano" a esta candidatura.

"Necesitamos una voz muy fuerte en las próximas Cortes en Castilla y León y particularmente una voz muy fuerte que defiende la cultura y sé que ellos lo van a hacer", ha afirmado Urtasun que ha reivindicado el trabajo de su Ministerio en la Comunidad Autónoma con actuaciones como el desbloqueo del Teatro Emperador en León; la intervención en la muralla de Zamora; la finalización de las obras del Centro Nacional de Fotografía, en Soria, o la restauración del Palacio de Los Águila, en Ávila.

En el caso concreto de Valladolid, ha recordado que el Ministerio está trabajando en la Casa del Sol, en el Museo Nacional de Escultura, y ha hecho hincapié en que la Seminci ha tenido "por primera vez en la historia" un apoyo directo a través de una subvención nominativa "que no había tenido jamás", ha incidido.

"Quiero poner en valor que el Ministerio de Cultura está en todos los rincones de Castilla y León comprometido con la cultura de esta tierra", ha reivindicado Urtasun que ha insistido en su deseo de que las nuevas Cortes y el futuro Gobierno autonómico cuenten con "una voz muy fuerte a favor de la cultura" en Castilla y León.

Por su parte, Juan Gascón ha lamentado que el PP cediese al inicio de la legislatura la Consejería de Cultura a Vox y ha asegurado que el departamento que dirige Gonzalo Santonja, el único de los consejeros que nombraron los de Santiago Abascal que ha continuado en el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, no esté haciendo "nada prácticamente" por la cultura para que la que pedido "un motor y un empuje" tras haber sido relegada por la derecha.

Juan Gascón ha apostado por revitalizar el sector cultural y por revitalizar las librerías, también en el ámbito de los pueblos, a modo de "motores culturales", de "motores sociales" y de espacios en los que se pueda debatir. En este sentido, ha explicado que 'En Común' pretende poner en sintonía la cultura de Castilla y León con lo que se está haciendo en el Ministerio de Cultura por parte del Gobierno de España.

Por último, el cabeza de lista de 'En Común' por Valladolid ha agradecido la visita de Ernest Urtasun para participar en el acto de escucha a los libreros de Castilla y León organizado por los partidos que forman parte de la coalición: IU, Movimiento Sumar y Verdes Equo.



