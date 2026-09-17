La UVA acoge este viernes el acto de apertura del curso de las Universidades de CyL con la asistencia de Mañueco

VALLADOLID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Valladolid (UVA) celebra este viernes, 18 de septiembre, a partir de las 11.00 horas, la apertura del curso académico de las Universidades de Castilla y León 2026-2027 con la presencia del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

El acto comenzará a las 10.45 horas con el paseo de la comitiva desde el Palacio de Santa Cruz hasta el Paraninfo de la Universidad (Plaza de la Universidad, s/n) precedida de la Compañía Residente Il Gentil Lauro.

El acto se abrirá con la intervención de la rectora y continuará con la lectura del resumen de la Memoria del curso académico 2025-2026, a cargo del secretario general.

A continuación, el catedrático de Bioquímica y Biología Molecular Javier Álvarez Martín impartirá la lección inaugural, titulada 'El futuro de la esperanza de vida'. Asimismo, se hará entrega del Premio Consejo Social 2026 al catedrático de Producción Vegetal Felipe Bravo Oviedo.

La rectora pronunciará posteriormente el discurso de apertura del curso académico y el acto concluirá con la intervención del jefe del Ejecutivo autonómico.