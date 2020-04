La UVA pone en marcha una herramienta de formación online forestal en apoyo de las universidades de Vietnam

VALLADOLID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Universitario de Gestión Forestal Sostenible (iuFOR) de la Universidad de Valladolid, con sede en la Escuela de Ingenierías Agrarias del Campus de la UVA en Palencia, ha fomentado, ante la actual crisis sanitaria mundial, la creación de un campus virtual en Hanoi (Vietnam) con el fin de mantener la colaboración con cinco universidades vietnamitas y la Fundación Cesefor dentro del proyecto BioEcoN.

Estas universidades vietnamitas con las que iuFOR ya tiene proyectos conjuntos son: National University-University of Science, Vietnam National University-University of Social Sciences, Vietnam National University of Forestry, Thai Nnguyen University of Agriculture and Forestry y la Thai Nnguyen University of Science, todas ellas en el norte de Vietnam.

iuFOR participa con ellas en el proyecto BioEcon, en el UVAmobplus y han liderado la reciente exposición de fotos de Vietnam en Casa Junco en Palencia.

La VNU University of Science es una institución de investigación pública de la Universidad Nacional de Vietnam, Hanoi y el Ministerio de Educación y Capacitación.

Su objetivo es la educación de alta calidad en recursos humanos, el cultivo del talento, la investigación, el desarrollo y la transferencia de conocimientos en ciencias naturales para la construcción, el desarrollo y la protección.

CAMPUS VIRTUAL EN HANOI

Desde el iuFOR se ha instalado, ayudado por la Fundación Cesefor, un campus virtual en Hanoi: http://ecampus.cargis.org:1080/moodle/ Esta es la primera fase. La siguiente será que la National University-University of Science transfiera la experiencia a los otros socios.

Se han preparado hasta la fecha de hoy un total de cinco cursos en inglés y vietnamita, y están relacionados con la Ingeniería Ambiental, incluyendo la gestión y análisis de datos, aprovechando toda la experiencia adquirida en el proyecto BioEcon.