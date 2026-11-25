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VALLADOLID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Varios personas han sido detenidas este miércoles en una operación de la Guardia Civil contra la explotación laboral en la localidad vallisoletana de Nava del Rey.

Así lo ha confirmado el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, en declaraciones difundidas a los medios, en las que ha explicado que a esta hora se desarrolla en la mencionada localidad una operación del Instituto Armado contra la contra la explotación laboral y hay varios detenidos.

Se trata de una operación que "está en marcha y además judicializada y quien primero tenía que tener noticia de todo esto es el juzgado que dirige la operación", ha asegurado el representante gubernamental.