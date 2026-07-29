El Ayuntamiento de Barcelona crea un congreso de vivienda asequible en el Smart City Expo

Archivo - Una jornada del Smart City Expo World Congress 2025 - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Barcelona ha creado un congreso centrado en la vivienda asequible: Housing World Summit (HOWS), que organizará Fira de Barcelona del 3 al 5 de noviembre durante el Smart City Expo World Congress.

Lo han presentado este miércoles en rueda de prensa el teniente de alcalde de Vivienda, Jordi Valls, y el director del Smart City Expo, Hugo Valentí, que han afirmado que el espíritu del evento es convertir a Barcelona en la capital mundial del debate sobre vivienda y han subrayado su voluntad de que perdure en el tiempo.

"El problema de la vivienda es uno de los grandes retos urbanos de nuestro tiempo, y, precisamente porque es un reto global, consideramos que es necesaria la creación de una plataforma global", según Valentí.

El congreso cuenta con el apoyo explícito de la Generalitat de Catalunya, del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y de la Unión Europea, así como de otros organismos como el Área Metropolitana de Barcelona, el Banco Europeo de Inversiones, C40 Cities, UN Habitat y Metropolis.

JORDI VALLS

Valls ha coincidido en la necesidad de generar un espacio "centrado básicamente en la vivienda asequible", cogiendo las riendas del que considera el principal reto de Barcelona, además de Catalunya y todas las ciudades europeas.

También ha centrado el contenido del HOWS en 3 ideas: la regulación ("extraordinariamente importante" y sobre la que ha reivindicado el liderazgo de la capital catalana), la producción y la innovación.

CONGRESO

Uno de los principales objetivos del HOWS será poner en contacto a los actores con capacidad para transformar el sector de la vivienda, tanto a nivel español como internacional, para aportar soluciones en este ámbito.

LAS CASAS Y EL "CÓMO"

De este modo, el propio nombre del congreso pone en común las casas (House) y el cómo (How), creando la marca HOWS, y tanto Valls como Valentí esperan que no solo se genere debate, sino que también se logren soluciones.

Entre las actividades destacan el Housing Mayors Meeting, una sesión de trabajo a puerta cerrada que reunirá a alcaldes y políticos de diferentes ciudades, y el Housing Mayors Roundtable, una mesa redonda entre alcaldes y líderes urbanos internacionales.