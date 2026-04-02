12 detenidos y más de 300 identificados en un dispositivo policial en Valls (Tarragona)

Un agente de los Mossos d'Esquadra y otro de la Policía Local de Valls durante un dispositivo policial conjunto en Valls (Tarragona) - MOSSOS

TARRAGONA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra, la Policía Local de Valls, la Policía Nacional, la Guardia Civil y personal de Inspección de Trabajo concluyeron el pasado jueves la primera fase de un dispositivo conjunto iniciado el 20 de febrero en Valls (Tarragona) que se ha saldado con 12 detenidos y más de 300 identificados, han informado los Mossos en un comunicado este jueves.

El dispositivo se enmarca en la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, se ha desarrollado en el centro histórico de la ciudad y ha contado con el apoyo de efectivos del Área Regional de Recursos Operativos (ARRO) de los Mossos.

Esta actuación policial se suma a las diferentes acciones preventivas que se realizan periódicamente en puntos en los que se detectan concentraciones de personas de interés policial y donde hay indicios de posibles actividades ilícitas.

En total, los Mossos han identificado a 328 personas, que suman un total de 1.729 antecedentes policiales, han identificado y registrado 81 vehículos y han levantado 17 actas por la infracción de la Ley Orgánica 4/2015, de las cuales 12 por tenencia de estupefacientes y 5 por posesión de armas blancas.

Además, han practicado 12 detenciones: 1 tenía 4 órdenes de detención vigentes en juzgados de Catalunya, 1 tenía una requisitoria judicial en Gijón, 4 fueron arrestados por delito de usurpación de domicilio haciendo uso de armas blancas, 3 por defraudación de fluido eléctrico, ocupación de domicilio y tráfico de drogas, 1 por tener prohibido residir en Valls, 1 por atentar contra los agentes y otra por tener 400 gramos de marihuana en la vía pública.

Por su parte, la Policía Local detectó 46 infracciones administrativas, la Policía Nacional hizo 16 citaciones por infracción de la normativa de extranjería y una detención con ingreso en el CIE y detectó 7 infracciones en materia laboral y de la Seguridad Social.

La Guardia Civil levantó 27 actas por infracciones relacionadas con la Ley tributaria, la normativa del mercado de trabajo, impuestos especiales sobre el alcohol y la Ley 28/2005 de medidas sanitarias, además de incautarse de 15,4 kilos de tabaco shisha en uno de los establecimientos inspeccionados.

En el marco del dispositivo se inspeccionaron un total de 16 locales y en uno de ellos se detuvo a una trabajadora por tráfico de drogas, además de detectarse diversas infracciones, como la ausencia de seguro.

SEGUNDA FASE

En relación a la comparativa interanual de delitos contra el patrimonio durante el periodo de este operativo, se ha detectado un descenso del 26,12% en Valls y de un 14,29% en la comarca del Alt Camp (Tarragona).

La segunda fase ha comenzado este lunes y consiste en un patrullaje activo y en la identificación de personas que ocupan unas 60 viviendas en el centro histórico de Valls; también se efectuarán comprobaciones relacionadas con posibles defraudaciones eléctricas con el apoyo de técnicos especializados.