400 manifestantes en Barcelona para exigir la liberación de la Flotilla a Gaza y la condena de la UE

Decenas de personas durante una concentración en protesta por el ataque del ejército de Israel a la Global Sumud Flotilla, en la Plaça de Sants, a 30 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Unas 400 personas, según la Guàrdia Urbana de Barcelona, se han concentrado este jueves en la Plaça de Sants de la capital catalana para exigir la liberación de los miembros de la Global Sumud Flotilla interceptados en embarcaciones por parte de Israel esta pasada madrugada, y la condena por parte de la Unión Europea de esta acción.

Convocadas por Open Arms y por Prou Complicitat se han manifestado con banderas palestinas, pancartas y han hecho cánticos en favor de Palestina y contra Israel; tras concentrarse en Plaça de Sants, algunos de ellos se han dirigido hasta el consulado de Israel en Barcelona, en Gran Via de Carles III, cerca de la Avinguda Diagonal.

Allí se han encontrado con una fuerte presencia policial de los Mossos d'Esquadra, que les ha impedido cruzar y cortar la Diagonal, y han lanzado pirotecnia, bengalas, botellas y piedras contra la línea policial y han movido containers; hacia las 21.15 horas los policías han intervenido contra los manifestantes.

Israel ha detenido esta madrugada alrededor de 175 activistas, entre ellos una treintena de españoles, que iban a bordo de 22 de las 58 embarcaciones de la Global Sumud Flotilla interceptadas de madrugada en aguas internacionales al sur de Grecia, a unos mil kilómetros de las costas de la Franja de Gaza e Israel.

GLOBAL SUMUD FLOTILLA

En declaraciones a los medios, el portavoz de la Global Sumud Flotilla, Pablo Castilla, ha calificado la acción de vulneración del derecho internacional, y ha criticado que Frontex y las autoridades de Grecia no han atendido su "responsabilidad de responder a la llamada de ayuda" que habían hecho desde la expedición ante la intercepción.

Por ello, ha pedido a las instituciones europeas la condena de este ataque y que rompa el acuerdo de asociación con Israel, y al Gobierno que imponga "un verdadero embargo de armas" al país.

OPEN ARMS

Por su parte, la representante de la ONG Proactiva Open Arms Ángeles Schjaer ha señalado que la flotilla intenta vencer el bloqueo al que Israel somete a Palestina, y ha criticado el papel de Frontex, comparando su actuación esta pasada noche con las acciones contra las embarcaciones de migrantes.

Ha explicado que este jueves se están dedicando a remolcar las embarcaciones, que Israel ha abandonado en alta mar, y a intentar localizar las que no han aparecido tras el asalto, y ha detallado que la expedición pasará la noche en algún "puerto seguro" ante la mala mar que se prevé para las próximas horas.

COMUNITAT PALESTINA DE CATALUNYA

Finalmente, el representante de la Comunitat Palestina de Catalunya Ibrahim Beisani ha dicho que desde hace 2 años el ejército de Israel ha lanzado sobre Gaza más de 200 toneladas de bombas, ha asesinado a más de 70.000 personas y ha herido a más de 172.000: "Esto representa casi un 10% de la población".

Ha llamado al Gobierno y a la Comisión Europea a hacer alguna cosa para liberar a los retenidos de la flotilla: "La única culpa es llevar alimentos y llevar medicinas a gente que está asediada y bloqueada desde hace más de 2 años".