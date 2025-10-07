Unas 50 personas celebran el regreso de Castillejo y Plazas (CUP) a Barcelona tras ser deportados

BARCELONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La CUP ha celebrado este martes por la tarde un acto en Barcelona con una cincuentena de personas para recibir a la diputada en el Parlament Pilar Castillejo y el miembro de la dirección Adrià Plazas, deportados por Israel por participar en la Global Sumud Flotilla.

El acto ha empezado sobre las 20 horas en el Parc dels Tril·lers, ante la Estación del Norte de Barcelona, según ha informado el partido en un apunte en 'X', recogido por Europa Press.

Castillejo ha defendido que su vivencia debe quedar "en un segundo plano, porque la gente que vive en Palestina está en condiciones muy peores", y ha pedido a Europa que garantice el derecho internacional.

Por su parte, Plazas ha asegurado que "la lucha por la libertad de Palestina es también la lucha por la libertad de todos los pueblos del mundo", por lo que ha pedido unidad en las movilizaciones.

La portavoz de la CUP, Su Moreno, ha valorado que el pueblo catalán ha estado a la altura de la situación: "La vuelta de nuestras compañeras a casa no significa un punto final a la movilización, al contrario".