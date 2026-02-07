8.000 personas se manifiestan en Barcelona por Rodalies según el Ayuntamiento, 30.000 según convocantes

Manifestación de ANC y CdRep ‘Prou! Única via: independència’, a 7 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España).- Lorena Sopêna - Europa Press

Llach (ANC) y Domingo (CdRep) apuntan al trato "colonial" de España la situación en Rodalies

BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)

Unas 8.000 personas, según el Ayuntamiento de Barcelona, y 30.000 según cifras de los organizadores, han participado en la manifestación convocada este sábado a mediodía por la Assamblea Nacional Catalana (ANC) y el Consell de la República (CdRep) bajo el lema 'Prou! Única via: independència!', en protesta por la situación de Rodalies.

Los manifestantes han iniciado la marcha frente al monumento de Rafael Casanova y han bajado por la plaza de Urquinaona --donde tres personas han quemado una bandera española-- y a través de la Via Laietana hacia la plaza de Sant Jaume, donde ha culminado la marcha.

PARLAMENTOS

Tras llegar a plaza Sant Jaume, el presidente de la Assemblea Nacional de Catalunya (ANC), Lluís Llach, y el presidente del Consell de la República (CdRep), Jordi Domingo, han hecho sendos parlamentos para cerrar el acto, donde han apuntado al trato "colonial" de España como causante de la situación en Rodalies.

Ambos dirigentes han celebrado y agradecido a los presentes su asistencia y han achacado parte de la situación de Rodalies a un supuesto expolio fiscal a Catalunya, textualmente.

Llach ha expresado que la causa que originó los cortes en Rodalies no fue el mal tiempo, sino "el incumplimiento, la estafa de la ejecución de los presupuestos en Catalunya y el abandono sistémico de España en Catalunya".

Domingo ha dirigido sus quejas hacia el "déficit fiscal" que sufre Catalunya y ha afirmado que el expolio en Catalunya es, en sus palabras, descomunal.

Este mismo sábado por la tarde, a partir de las 17 horas, está prevista una nueva manifestación en la capital catalana convocada por plataformas de usuarios de transporte público.