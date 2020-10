Ábalos, sobre los indultos por el 1-O: "Los gestos para normalizar deben ser bien recibidos"

Pide evitar un confinamiento total, que "tiene unos costes evidentes para la economía y para la moral"

BARCELONA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha dicho sobre los indultos en trámite a los dirigentes condenados por el 1-O que "todos los gestos que se hagan para normalizar y favorecer la convivencia en Catalunya deben ser bien recibidos".

En una entrevista este domingo en 'El Periódico' recogida por Europa Press, el ministro ha sostenido que "volver a los cauces de la política como vía para la resolución de los conflictos exige judicializar al mínimo".

"Son medidas que restablecen y normalizan las situaciones", y ha añadido que se compromete a estar siempre del lado de las políticas de pacificación y convivencia, aunque ha advertido de que la gestión queda en manos del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.

Sobre las gestiones de Campo, ha dicho que "rara vez se cuestiona el trabajo que un ministro lleva al Consejo" y ha sostenido que no hay situaciones de normalización, apaciguamiento y convivencia que no vengan acompañadas de gestos.

ALQUILERES Y CONFINAMIENTO

Sobre la limitación de los precios de los alquileres, ha dicho que el Gobierno quiere presentar en breve al Consejo de Ministros una ley de vivienda que tiene el propósito de "garantizar la función social del derecho a la vivienda".

Preguntado por si esta ley puede dar cobertura a la ley catalana de alquileres, Ábalos ha criticado que esta última tiene "riesgos de inconstitucionalidad" que la ley estatal va a intentar eludir, por lo que no descarta abrir un plazo de acuerdo y negociación antes de plantearse presentar un recurso contra la catalana.

CORREDOR MEDITERRÁNEO, RODALIES Y DÉFICIT

Para Ábalos, los fondos europeos van a permitir "seguir desarrollando los corredores estratégicos" --entre ellos el mediterráneo-- y en cuanto al traspaso de Rodalies a la Generalitat de Catalunya ha asegurado que el Gobierno está abierto a que se cierre pronto.

Sobre el déficit inversor de Catalunya, ha explicado que el Gobierno intentó remediarlo con los presupuestos del 2019 y cumplir con las sentencias que obligan a compensarlo: "Vamos a ver si este presupuesto sale".

AEROLÍNEAS Y RENFE

Preguntado por si habrá un fondo específico de rescate para las aerolíneas, el ministro dice que Air Europa ha pedido uno y que prácticamente están en la recta final para poder "resolverlo en breve".

En cuanto al servicio Avlo, el tren 'low cost' de Renfe, ha asegurado que pretenden ponerlo en marcha a principios del 2021 si las condiciones sanitarias lo permiten.

AYUSO "BUSCA LA CONFRONTACIÓN"

En el contexto de la pandemia, cree que un confinamiento total "tiene unos costes evidentes para la economía y para la moral del país" por lo que sostiene que hay que evitarlo y, en sus palabras, empezar a trabajar con seriedad.

Según Ábalos, la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, busca la confrontación por la confrontación y cree que debería haber concedido "una tregua" al Gobierno central en la lucha contra la pandemia.

Cree que las nuevas medidas anunciadas por la presidenta son muy difíciles de seguir: "Es la misma línea que empleó cuando delimitó algunos barrios que eran de los más vulnerables en población. Sigue con la idea de las áreas de salud, pero nadie conoce su ámbito".

Y ha añadido que con la pandemia el Gobierno no está para hacer mociones, si bien no la descarta si "no quedara más remedio por incapacidad para gestionar y asumir la responsabilidad", aunque haría falta mucha mayoría, en sus palabras.

RUPTURA PP-VOX Y MONARQUÍA

Sobre la posición del PP en relación con la moción que VOX presentó en contra del Gobierno central esta semana, ha dicho que "se supone que hay un giro estratégico y que el PP se ha dado cuenta de que la estrategia no era correcta".

Está en la línea, según Ábalos, de hacer "lo que se le ha pedido siempre, que actúe como sus colegas europeos: que se enfrente a la extrema derecha" y ha pedido al PP que tenga claro que no tiene, literalmente, una deuda con VOX.

Por otro lado, se muestra abierto a sumarse con el PP en algunas comunidades para que "no dependan tanto de VOX" y, preguntado por la monarquía, sostiene que el Gobierno no puede hacer debates sobre ella.