La ACA destina 1 millón de euros a ayudas al transporte de agua en camiones cisterna y obras

Dos camiones cisterna llevan agua al depósito municipal - ACA

BARCELONA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha abierto la convocatoria de una nueva línea de ayudas destinada a cofinanciar el transporte de agua en camiones cisterna y la ejecución de obras de emergencia, con una dotación de 1 millón de euros.

Esta línea de ayudas contempla la cofinanciación del transporte de agua en camiones cisterna, la ejecución de obras de emergencia para garantizar el abastecimiento y las actuaciones realizadas por los entes locales para la recuperación de captaciones afectadas por episodios de inundaciones, informa la ACA en un comunicado este lunes.

Las ayudas oscilarán entre el 30 y el 95% del coste total elegible, en función de la población censada, con un límite de 100.000 euros por solicitud y se cubren los gastos realizados entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de agosto de 2026; entre 2022 y 2026, la ACA ha otorgado 9 líneas de ayudas de este tipo, con una aportación total de 10,7 millones de euros y otorgando 470 ayudas.