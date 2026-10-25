Activado en prealerta el Procicat por un accidente de autobús en Fogars de Montclús (Barcelona)

BARCELONA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha activado este domingo por la tarde en prealerta el plan Procicat por un accidente de autobús en la carretera BV-5114, en el municipio de Fogars de Montclús (Barcelona).

La carretera está cortada "totalmente" en el punto kilométrico 18,4 a causa de este incidente, han informado Protecció Civil y el Servei Català de Trànsit (SCT) en sendas publicaciones en 'X' recogidas por Europa Press.

El teléfono 112 ha informado también en 'X' que ha atendido a 25 llamadas relacionadas con este accidente.