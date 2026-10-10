Alamany (ERC) asegura que Rufián será el cabeza de lista de ERC el 29N

La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, atiende a los medios durante la apertura de la sede de campaña municipal de ERC Barcelona, a 21 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ha asegurado que el actual portavoz del partido en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, será el cabeza de lista de la formación en la elecciones del próximo 29 de noviembre, en una entrevista a 'El Nacional' recogida por Europa Press este sábado.

Alamany ha explicado que el partido está preparado para los comicios y ha asegurado que el adelanto electoral se da "después de tres años en los que Junts haya bloqueado cualquier avance, cualquier mejora para los catalanes".

Por otro lado, ha afeado que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, "no ha lamentado que Catalunya pierda 4.700 millones para su financiación" a causa de la convocatoria electoral, ni que se muestre preocupado por la condonación de la deuda del fondo de liquidez autonómica (FLA) o que se complete el traspaso de Rodalies.

Preguntada por el retorno del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, tras su amnistía, Alamany ha dicho que la habilitación de líderes políticos como Puigdemont o el presidente de ERC, Oriol Junqueras, permitirá recuperar calidad en la política catalana "y dejar atrás el bloqueo".

La secretaria general ha ligado la campaña para las elecciones generales con la de las elecciones municipales que se deben celebrar el próximo mayo y en las que será candidata al Ayuntamiento de Barcelona: "Es un error plantear las campañas electorales en solo 15 días, en el sentido de que durante 4 años intentamos convencer a la gente de que somos los que están más cerca de los problemas".