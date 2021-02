Àngels Chacón (PDeCAT) afea a Junts estar en el "tripartito independentista de izquierdas"

Bonvehí ve necesaria una fuerza independentista que "respete" a quienes no lo son

IGUALADA (BARCELONA), 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PDeCAT a la Generalitat, Àngels Chacón, ha reprochado a Junts "formar parte de este tripartito independentista de izquierdas" junto a la CUP y ERC, y ha reivindicado a su formación como la única fuerza independentista de la centralidad política y social.

Lo ha dicho este domingo en el acto central de campaña del partido en Igualada (Barcelona), en que también ha participado la número 2 por Barcelona, Joana Ortega, y el número 3, Marc Castells, junto a los cabezas de lista por Lleida, Tarragona y Girona: Marc Solsona, Marc Arza y Jaume Dulsat.

Ha pedido movilizar el voto para "recuperar el país y volver a situar a Catalunya en el mundo", aunque ve una sensación generalizada de confusión y desilusión ciudadana hacia el conjunto de proyectos políticos.

Chacón ha prometido "buen gobierno, responsabilidad y rigor" para evitar un Govern saturado, dividido, descoordinado y que no sabe afrontar las dificultades como el que ha habido hasta ahora, según ella, y asegura que volverá a hacer de Catalunya una tierra de oportunidades.

Ha reiterado que el PDeCAT será la sorpresa de la noche electoral y ha pedido a Ortega, Solsona, Arza y Dulsat que, una vez en el Parlament, "tengan lealtad territorial, y pongan primero por delante a los territorios y después a Catalunya".

Chacón ha insistido en que, ante los retos por la pandemia, la ciudadanía pide "claridad, coordinación, realismo", y considera que el PDeCAT es la formación que lo hará posible, alegando que huye de posturas radicales y de extremismos.

JOANA ORTEGA

La número 2 del PDeCAT, Joana Ortega, ha llamado al electorado a recuperar el 'seny' (sentido común) y el respeto institucional desde la centralidad política: "Frente a la gesticulación, la ineficacia del Govern y frente al activismo sin resultados; centralidad ante el extremismo".

Ha garantizado que el PDeCAT no defenderá las políticas de izquierdas que, a su juicio, provocan ocupaciones ilegales, "mientras el Govern cierra los ojos y la CUP los alienta: Un tripartito de izquierdas, y el cajón estará lleno de facturas y las cajas vacías".

Para Ortega, el PDeCAT quiere la independencia pero no a cualquier precio, y asegura que no creen en la vía unilateral, por lo que urge a gobernar bien: "Si Catalunya no es libre socialmente y no es eficiente, no se puede alcanzar la independencia".

"Queremos ser libres para escoger la escuela de nuestros hijos y para que Catalunya pueda administrar sus impuestos, que no limiten la libertad. Y esto lamentablemente no nos lo garantiza la izquierda ni, desafortunadamente, Junts", ha añadido.

DAVID BONVEHÍ

El presidente del PDeCAT, David Bonvehí, ha reivindicado que Catalunya necesita una fuerza política independentista de centro, no de izquierdas, y que que "hable y respete a los no independentistas, que empatice con ellos".

Ha afirmado que su partido será decisivo para marcar la hoja de ruta del próximo Govern: "El PDeCAT que estaba dormido ha renacido, y por eso estamos en condiciones de decir que será la fuerza clave".