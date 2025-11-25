Arranca la manifestación de Barcelona por el 25N

Inicio de la manifestación en Barcelona - LORENA SOPÊNA - EUROPA PRESS

BARCELONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La manifestación en Barcelona por el 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ha arrancado este martes en torno a las 18.30 horas en la plaza Universitat, para insistir la erradicación de los feminicidios y las distintas formas de violencia contra las mujeres.

Las participantes, convocadas por Novembre Feminista, llevaban pancartas en las que se podía leer 'Si yo no quiero tú no puedes' y 'No es un caso aislado, es cosa del patriarcado' y gritaban lemas como 'Viva la lucha feminista'.

La marcha recorrerá la Ronda Universitat, Ronda Sant Pere, la plaza Urquinaona, Via Laietana y culminará en la plaza Antoni Maura, donde se leerá el manifiesto.