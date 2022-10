El Asian Film Festival Barcelona abrirá con 'Sardar Udham' una edición con 111 filmes

BARCELONA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La décima edición del Asian Film Festival Barcelona abrirá es miércoles con la película 'Sardar Udham', del director indio Shoojit Sircar, una edición que contará con 111 filmes de 25 países de Asia y el Pacífico y que se prolongará hasta el 6 de noviembre.

El festival tendrá como sedes los Cinemes Girona, Phenomena, CaixaForum y Zumzeig en las proyecciones presenciales y la plataforma Filmin en las sesiones en línea, ha informado este martes el certamen en un comunicado.

La programación del Asian Film Festival Barcelona 2022 abarca una extensión geográfica que va desde Asia Central, con la participación de cinematografías como Kazajistán, Uzbekistán y Kirguizistán; Asia Meridional con India, Pakistán, Bangladesh y Sri Lanka; el sudeste asiático con Filipinas, Indonesia y Tailandia; Asia Oriental, con China, Corea y Japón; y el Pacífico con Australia y Nueva Zelanda.

La directora de Asian Film Festival Barcelona, Menene Gras, ha asegurado que esta décima edición quiere ser "tan representativa como sea posible del cine experimental e independiente más reciente del continente asiático".

La sala Phenomena acogerá la inauguración el miércoles con 'Sardar Udham', un drama histórico biográfico del revolucionario Sardar Udham Singh, en un año que coincide con el 75 aniversario de la proclamación de la India como nación soberana.

La película de clausura será en los Cinemes Girona 'The Drover's Wife. The Legend of Molly Johnson', de la australiana Leah Purcell, un drama sobre la lucha de una mujer para tirar adelante a sus hijos y la granja familiar ante la ausencia del marido.

Otras películas que se podrán ver en el Asian Film Festival Barcelona son 'Broker', del japonñes Hirokazu Koreeda; 'Decision to leave', de Park Chan-Wook; 'When Pomegranates Howl', del afgano Granaz Moussavi; 'My first summer', de la australiana Katie Found, y 'Lonesome', del australiano Craig Boreham.

El Asian Film Festival Barcelona también contará con 'A father's diary', de Golam Mustofa; 'Returno to dust', del chino Li Ruijun; 'Walker', del filipino Joel Lamangan; 'Before, The & Now', de la indonesia Kamila Andini; 'Happiness', del kazajo Askar Uzbayev, y el 'The edge of Daybreak', del tailandés Taiki Sakpisit.