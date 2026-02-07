Se autoriza un producto con bacteriófagos para controlar el fuego bacteriano en cultivos

Archivo - Finca de perales en Lleida. - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en colaboración con el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Afrucat y el sector de la fruta de pepita, ha comunicado este viernes la autorización para utilizar productos biológicos a base de bacteriófagos para el control del fuego bacteriano en los cultivos de peral y manzano.

El fuego bacteriano es una enfermedad que afecta principalmente a los frutales de semilla causando la necrosis del árbol, se contagia rápidamente y puede llegar a provocar el arranque de la plantación entera, ha informado Govern en un comunicado este sábado.

"Ante la fuerte afectación por fuego bacteriano en la campaña del año 2025, la grave preocupación por los daños ocasionados y la dificultad de su control, el Govern sigue trabajando para garantizar las herramientas al sector frutícola para mejorar en sanidad vegetal y reafirmarnos como super plantaciones", ha dicho la directora general de Agricultura y Ganadería, Rosa Altisent.

El producto se autoriza en Catalunya, Aragón y La Rioja y el período de uso autorizado va del 15 de marzo de 2026 al 12 de julio de 2026, ambos incluidos.

Este producto se encuentra actualmente en fase de registro en la Unión Europea, con el objetivo de disponer de una herramienta adicional y de un nuevo modo de acción para el control del fuego bacteriano en los cultivos de peral y manzano.