Bad Gyal abrirá la gira de su nuevo disco con conciertos en Barcelona y Madrid en marzo y abril

BARCELONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Bad Gyal abrirá la gira de presentación de su nuevo disco con un concierto el 20 de marzo en el Palau Sant Jordi de Barcelona y otro el 11 de abril en el Movistar Arena de Madrid, ha informado Primavera Tours en un comunicado este martes.

Su nuevo trabajo, sucesor de 'La Joia', se publicará el año que viene por Interscope Records y contará con algunos de los 'singles' que ha ido lanzando en los últimos meses, como 'Da Me' o 'Última Noche' junto a Ozuna.

La gira también hará paradas en Valencia, Sevilla, Bilbao y A Coruña; y la venta general de entradas comenzará el 17 de octubre en la web de la artista, mientras que la preventa para usuarios registrados será el 16.