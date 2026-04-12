Belarra (Podemos) califica de "necropolítica" la gestión sanitaria del PP en la Junta de Andalucía

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha calificado de "necropolítica" la gestión sanitaria del PP en la Junta de Andalucía, en referencia a los fallos en el cribado del cáncer de mama.

En declaraciones a la prensa desde el puerto de Barcelona, antes de la salida de la Global Sumud Flotilla hacia Gaza, ha afirmado que lo que se ha demostrado es que ha habido una "gestión corrupta", y ha añadido que esto pone en riesgo la vida de los andaluces.

Así, ha criticado que el PP entiende el servicio sanitario como "un negocio que tiene que llenas sus bolsillos y que tiene que beneficiar a sus empresas amigas".

Belarra ha destacado que "gracias a Podemos Andalucía se están investigando los contratos troceados" que, afirma, ha puesto en marcha la Junta bajo el gobierno del presidente Juanma Moreno.

"La vida de la gente trabajadora les da igual, les dan igual las listas de espera, les da igual que la gente se muera por un mal cribado de cáncer de mama. Les da exactamente igual. Por eso en las próximas elecciones hay que echarles como sea porque está en riesgo nuestra vida, la vida de la clase trabajadora", ha zanjado.