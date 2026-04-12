Podemos Andalucía apunta que la sanidad privada "vive su mejor momento" con "los regalos" de Moreno

La número dos en las listas de Por Andalucía en Sevilla, Alejandra Durán (Podemos), acompañada de candidato a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, manifestándose el domingo, 12 de abril, en la concentración convocada por Mareas Blancas. - PODEMOS ANDALUCÍA

SEVILLA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La número dos en las listas de Por Andalucía en Sevilla, Alejandra Durán (Podemos), ha asistido a la manifestación convocada por Mareas Blancas para frenar "el negocio de la sanidad" y ha remarcado en la misma que el derecho a la salud "está en riesgo" en la comunidad andaluza. Asimismo, ha asegurado que "la sanidad privada vive su mejor momento con los regalos de Moreno".

En esta línea, Durán ha concretado que los últimos datos ubican a la sanidad pública andaluza como "la peor valorada" en España desde 2023, en contraste con los guarismos registrados en 2018, cuando la ubicaban en mitad de la clasificación. "Estamos al borde del colapso, si no lo hemos hecho", ha apostillado, al tiempo que ha precisado que "esta situación solo afecta a la pública", según ha indicado la formación en una nota.

Así, la representante en Sevilla de Podemos en la coalición de Por Andalucía ha recriminado "la preferencia del PP por fortalecer la sanidad privada con el dinero de todos los andaluces". En concreto, ha indicado que la cifra de hospitales privados ha aumentado hasta ubicarse en 59 frente a los 34 públicos en Andalucía.

Además, "el 40 por ciento de toda la actividad de la sanidad pública está ahora en manos de la privada", han lamentado. "El 'modus operandi' es claro. quieren seguir el modelo de Ayuso en Madrid", han concluido desde la coalición de izquierdas.

"Las vidas humanas les dan igual", ha señalado la exdiputada, que para justificar esta afirmación ha recurrido a los errores en el cribado del cáncer de mama. "Las envían a un laberinto judicial agotador y caro que muchas no podrán soportar, en vez de asumir el error y dar cobertura a estas mujeres", ha añadido.

Desde Por Andalucía han explicado que "la solución es sencilla" bajo cinco líneas de trabajo. "Primero, blindar la sanidad pública y que deje de ser un negocio", ha comenzado. En este punto de partida han apostillado que "debemos recuperar los servicios derivados y externalizados, aumentando la financiación y contratando a 12.000 profesionales e implantando la subasta de medicamentos".

En segundo lugar, Durán ha considerado "vital" las listas de espera y atención primaria. Para ello, ha esclarecido que "hay que acometer la recuperación de la atención primaria para que funcione más un plan de choque para reducir las listas de espera". Las líneas de trabajo expuestas han continuado por la "dignificación" de las condiciones laborales del personal sanitario. Así, la número dos en las listas provinciales de Sevilla ha concluido que "urge" frenar la fuga de personal a otros países.

"Queremos que nuestro personal sanitario se quede en su tierra", ha solicitado. A continuación, ha negado tajantemente el trato desigual según "el código postal". "No puede haber ningún barrio o pueblo sin su cobertura sanitaria pública", han apuntado.

De este modo, la número dos de Por Andalucía en Sevilla ha concluido con la importancia de un despliegue del sistema. "Andalucía no puede depender del exterior para recursos críticos, la salud mental no puede seguir siendo el eslabón olvidado del sistema y el transporte sanitario no puede seguir siendo un negocio a costa de la seguridad del paciente".

Finalmente, Durán ha lanzado una proclama en su intervención previa a la movilización en Sevilla, en la que ha apuntado que "decimos basta ante la privatización de Moreno, pero necesitamos que ese 'basta' se vea reflejado el próximo 17 de mayo".

