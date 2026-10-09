Bolaños cree que la campaña electoral del PP irá de "embarrar" con cualquier asunto

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños - Joaquín Corchero - Europa Press

BARCELONA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha augurado que la campaña electoral del PP por las elecciones del 29 de noviembre irá de "embarrar" con cualquier asunto y ha defendido que no hay ningún motivo para imputar al PSOE por financiación ilegal como piden los 'populares'.

"Todo tiene un objetivo y es que no hablemos de las cosas cotidianas que importan a la gente. Y nosotros no vamos a caer en esa trampa, vamos a hablar continuamente de vivienda, de pensiones, de becas, de crecimiento económico, de empleo, de igualdad entre hombres y mujeres, esa es nuestra campaña", ha dicho este viernes en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press.

Sobre el resultado de algunas encuestas que dan mayoría a PP y Vox, el ministro ha apuntado que al PSOE se le da mejor las urnas que las encuestas: "En España ya ha habido unos cuantos presidentes por encuesta. El señor Albert Rivera o el señor Pablo Casado. Y del señor Feijóo, pues yo aspiro a que ingrese en ese selecto club también".

Ha situado las elecciones en la formación de un gobierno progresista o uno de reaccionario y ha subrayado que tanto el PSOE como el PSC son "garantía segura" para parar la que califica de ola ultraderechista que asola al mundo.

Ha llamado a la población a acudir a las urnas en masa: "No puede haber fatiga en el electorado cuando se está jugando tanto. En estas elecciones nos estamos jugando si, desde la dictadura, hay en el gobierno ministros ultraderechistas".

VIVIENDA

Ha expresado que el problema en vivienda es "evidente" y ha recordado que el Gobierno en 2022 aprobó la primera Ley de Vivienda de la democracia, las competencias de las cuales son autonómicas.

Ha comparado el uso de la ley entre la Comunidad de Madrid y Catalunya, en donde ha sostenido que en Madrid los alquileres están "desbocados" mientras que en Barcelona, pese a considerarlos altísimos, el precio de estos se han reducido.

Respecto a la negativa de Junts a aprobar los decretos en vivienda, Bolaños se ha mostrado sorprendido y ha manifestado que su hipótesis sobre el cambio de parecer de los posconvergentes responde a conversaciones entre partidos y patronales que no querían que la norma tirara adelante.

'PROCÉS'

Preguntado por si ve posible que con un gobierno de PP y Vox pueda reavivarse otro 'procés' en Catalunya, lo ha descartado y ha apuntado que la Catalunya de 2017 es diferente a la de 2026.

"Todos aquellos partidos, aquellos líderes que sigan, digamos, con el reloj parado en 2017, les irá mal", ha dicho.

En cuanto a los calendarios de la Ley de Amnistía, ha expresado que se está en la "recta final" y que el objetivo útil de la ley era la cohesión de la sociedad catalana, una realidad que ya ve cumplida.

Sobre si el Gobierno se plantea indultar al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, no lo ha descartado y ha señalado que se está estudiando el expediente.