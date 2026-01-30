Cae un grupo especializado en robos en domicilios del Baix Empordà (Girona) con 3 detenidos

Archivo - Escudo de los Mossos d'Esquadra. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han desmantelado un grupo criminal con la detención de tres personas que presuntamente se dedicaban a cometer robos violentos en domicilios del Baix Empordà (Girona), principalmente contra personas de edad avanzada, informan en un comunicado este viernes.

Los investigadores los relacionan con al menos cinco robos violentos que se produjeron las últimas semanas en Palafrugell, Cassà de la Selva, Calella de Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols y Mont-ras, y el valor de los objetos robados asciende a 13.200 euros en metálico y joyas valoradas en 33.000 euros.

El primer asalto se llevó a cabo el 30 de diciembre en Palafrugell y el último la noche del pasado lunes en Mont-ras, y en todos los casos los autores actuaban con un "elevado gravo de violencia e intimidación", según los mossos.

Los ladrones accedían a los domicilios con el rostro tapado con pasamontañas, agredían a las víctimas y las ataban para inmovilizarlas, para posteriormente robar joyas y dinero, y una vez fuera del domicilio, huían en vehículos que aparcaban en lugares estratégicamente planificados para evitar la localización policial.

DETENIDOS EN LLAGOSTERA

Tras gestiones de la investigación, los mossos pudieron localizarlos en Calonge (Girona), municipio donde chocaron con otro vehículo al detectar presencia policial, en cuyo accidente la conductora del otro vehículo resultó herida leve.

Al día siguiente los mossos detuvieron a los tres sospechosos en Llagostera (Girona), que pasarán a disposición judicial en las próximas horas de este viernes, si bien la investigación sigue abierta sin descartar más detenciones.