Cae una red criminal con 13 detenidos por importar 1.254 kilos de cocaína por el Puerto de Barcelona

Dinero incautado en la operación - GUARDIA CIVILL

BARCELONA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Barcelona, en una operación conjunta con Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, ha detenido a 13 personas y ha desmantelado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas mediante la importación de cocaína por el Puerto de Barcelona, después de localizar 1.254 kilos de cocaína en un cargamento.

La investigación se remonta a una actuación desarrollada el 7 de octubre de 2024, cuando agentes de la Guardia Civil y funcionarios de Vigilancia Aduanera dieron el alto a un camión con remolque que trataba de extraer un contenedor del Puerto de Barcelona, informa en un comunicado el Instituto Armado.

Durante el control, los agentes observaron cómo el conductor cogía un teléfono móvil del salpicadero y parecía escribir un mensaje, y comprobaron que los precintos del contenedor estaban manipulados.

Tras la apertura del contenedor, se localizaron varios sacos de rafia y bultos envueltos en film transparente, y tras ellos se encontraban tres personas ocultas en el interior.

Los agentes constataron que los 1.096 paquetes eran de cocaína y en esta primera intervención se detuvo a cuatro personas: el conductor del camión y las tres personas halladas en el interior del contenedor, por un delito contra la salud pública.

A partir de esta intervención, se desarrolló una investigación que permitió identificar a los integrantes de la organización criminal responsable de la importación de la droga, ya que la red contaba con distintos niveles: personas que aportaban los medios materiales (como el camión y el remolque), trabajadores portuarios que facilitaban el movimiento de los contenedores, los llamados "rescatadores", es decir, quienes accedían a la terminal para hacerse con la droga escondida.

4 FASES DE EXPLOTACIÓN

La primera fase ocurrió inmediatamente tras intervenir la cocaína, el día 7 de octubre de 2024, cuando la agentes de la Guardia Civil y funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria practicaron dos registros en los domicilios del camionero y de uno de los rescatadores detenidos, donde se intervinieron, entre otros efectos, 9.825 euros en efectivo, un dispositivo de detección de micrófonos y balizas, así como teléfonos móviles y documentación que fue analizada.

La segunda fase culminó el 30 de mayo de 2025 con la detención de otras dos personas y con nuevos registros en sus domicilios, donde se intervinieron 5.770 euros en efectivo y dos vehículos, y se obtuvieron datos que permitieron seguir avanzando en la identificación de más miembros de la organización.

En la tercera fase se detuvo a un estibador y a la persona encargada de facilitar la extracción del contenedor, así como se investigó a otras dos personas por blanqueo de capitales.

Se practicaron dos registros en los que se intervinieron 224.410 euros en efectivo, dispositivos móviles y de almacenamiento de datos, doce armas de fuego y un vehículo, además del bloqueo de diversas propiedades y cuentas bancarias.

La cuarta y última fase de explotación se llevó a cabo el 26 de enero de 2026 con la detención de cinco personas y la práctica de siete registros en inmuebles y locales de la provincia de Barcelona, donde se incautaron 78.390 euros en efectivo, numerosos artículos de marcas de lujo, dos armas eléctricas tipo táser, munición de distinta clase, dispositivos móviles, dispositivos de almacenamiento de datos, documentación y cinco vehículos.

INVESTIGACIÓN BLANQUEO DE CAPITALES

La investigación sobre el blanqueo de capitales ha permitido comprobar que la organización ocultaba el origen del dinero mediante distintas operativas, entre ellas, introducía grandes cantidades de efectivo en el sistema financiero de forma fraccionada, las destinaba a la compra de bienes de alto valor, como vehículos de alta gama, y las movía a través de negocios formalizados por terceros en nombre de los verdaderos titulares.

Según la documentación analizada, el dinero en efectivo de origen no justificado introducido en el sistema financiero legal supera los 2,5 millones de euros, y además, la organización utilizaba de forma fraudulenta préstamos entre particulares para aparentar operaciones inmobiliarias sin desembolsos reales, en una operativa valorada en 500.000 euros.

Los investigadores también localizaron más de 300.000 euros en efectivo en domicilios de los investigados y comprobaron que la red utilizaba sociedades puestas formalmente a nombre de terceras personas para ocultar su patrimonio, y también se ha constatado el uso de criptoactivos para esconder ganancias procedentes del tráfico de drogas.

Durante 2025, los principales investigados reforzaron su presencia en la economía legal con proyectos empresariales en sectores como la restauración, sin movimientos bancarios que justificaran esas inversiones ni financiación de entidades financieras, y en los registros se hallaron también relojes, bolsos, gafas y otros artículos de elevado valor; hasta el momento, se han bloqueado más de 350.000 euros en cuentas bancarias.

TOTAL INCAUTADO

En conjunto, esta operación se ha saldado con la intervención de 1.254 kilos brutos de cocaína, 318.395 euros en efectivo, ocho vehículos, doce armas de fuego, dos armas eléctricas tipo táser, joyas, artículos de lujo, abundante material electrónico y documentación, además del bloqueo de más de 350.000 euros en cuentas bancarias, tras cuatro fases de explotación y trece registros.

La plaza 23 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Barcelona ha decretado el ingreso en prisión de las 13 personas detenidas.