CaixaBank destina 5.500 millones a nueva financiación de empresas de Barcelona hasta junio

Archivo - Fachada de la sede de CaixaBank en la Avenida Diagonal de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha destinado más de 5.500 millones de euros a nueva financiación a empresas de Barcelona durante el primer semestre de 2026, representando un aumento del 16% respecto al mismo período del año pasado, informa en un comunicado este jueves.

Este volumen de financiación se ha canalizado a través de 13.966 operaciones dirigidas principalmente a pequeñas, medianas y grandes empresas de Barcelona "con el objetivo de fortalecer su liquidez y apoyar sus inversiones estratégicas", explica la entidad.

En además, CaixaBank ofrece soluciones financieras especializadas como factoring, factor inverso y el alquiler, adaptados tanto a las necesidades de capital circulante como a proyectos a largo plazo.

La directora territorial de CaixaBank en Barcelona, Maria Alsina, ha destacado "el apoyo constante del banco al tejido empresarial, un motor de competitividad, innovación y creación de valor, y un elemento clave para el desarrollo económico y social de nuestro medio ambiente".

PLA ESTÍMUL

Asimismo, CaixaBank también pone a disposición de sus clientes empresariales el Pla d'Estímul d'Inversions, a través del cual un equipo de especialistas analiza la situación de cada empresa para ofrecer financiación a medida que impulse su competitividad y crecimiento.

En Barcelona, el banco dispone de 28 oficinas y centros especializados dedicados exclusivamente a satisfacer las necesidades del segmento empresarial mediante un equipo de profesionales expertos.