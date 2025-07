Castillejo (CUP) no ve "ningún motivo para confiar en la singularidad" de la financiación

Celebra que el Govern haya rectificado, aunque "a destiempo", sobre los Premis Guillem Agulló

BARCELONA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP en el Parlament Pilar Castillejo ha asegurado que no hay "ningún motivo para confiar en la singularidad" de la financiación, después de que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dijera que la singularidad de la financiación podrá ser para todas las comunidades autónomas, no solo para Catalunya.

"Nosotros lo que queremos es tener la caja, tener las competencias plenas, poder decidir lo que entra y cómo nos lo gastamos. Y hasta que no tengamos eso no podemos conformarnos con menos", ha sostenido la diputada anticapitalista en rueda de prensa este martes en la Cámara catalana, y ha tachado de tomadura de pelo la financiación que negocian el PSC y ERC.

Ha celebrado que el Govern haya rectificado, aunque "a destiempo", sobre los Premis Guillem Agulló, después de que estudiase incluirlos como categoría de otro galardón, y ha tachado de tibio el comportamiento del Ejecutivo catalán en esta materia.

"Ha hecho falta que saliese la familia con un acto de dignidad a defender el legado del Guillem y también a recordar a Salvador Illa que él no es nadie, que no tiene legitimidad para no dar este premio a ninguna de las entidades que ha luchado por la lucha antifascista", ha defendido la diputada 'cupaire'.

DISCURSOS DE ODIO

Preguntada por una eventual reforma el reglamento del Parlament para sancionar los discursos de odio, Castillejo ha criticado que "ha habido un cambio por parte de la presidencia del Parlament sobre los discursos de odio", ya que en otras legislaturas se retiraba la palabra a quien los pronunciaba y ahora se permiten, según ella.

"No sabemos cuál es la solución buena, en todo caso sí que habrá que encontrarla juntos, porque hará falta un consenso para acabar con esto", ha defendido la diputada, que ha insistido en que no se deben permitir los discursos de odio en el Parlament y menos si se basan en mentiras.

Además, ha instado a la Generalitat a ponerse "del lado de la gente y no del Estado colonialista" para defender el valenciano en la ciudad de Alicante, después de que el Ayuntamiento del municipio aprobase una declaración institucional propuesta por Vox para pedir a las Cortes modificar la ley de uso y enseñanza del valenciano y definir la ciudad como territorio castellanohablante.